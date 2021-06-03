Адани среди других миллиардеров

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg состояние Адани в 2021 году выросло на 35,2 миллиарда долларов. Для сравнения остальные 19 миллиардеров Индии за это время совокупно обогатились на 24,5 миллиарда долларов. 

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Несмотря на это Гаутам Адани все еще не самый богатый человек Индии: со своим состоянием в размере 69 миллиардов долларов он отстает от Мукеш Амбани, у которого 77 миллиардов долларов.

Темпы обогащения Адани в этом году такие высокие, что пока в мире его обгоняет только француз Бернар Арно, владеющий империей  Louis Vuitton. На прошлой неделе он стал самым богатым человеком мира по версии Forbes.

Бернар Арно, самый богатый человек мира
Бернар Арно, самый богатый человек мира / Фото Getty Images

Почему Адани богатеет

Акции четырех из шести компаний Адани с начала года выросли на 100 – 260%. Например, акции газовой компании Adani Total Gas выросли на 257% с начала года и на 1400% с минимума в марте 2020 года. 

Кроме газа, Адане обладает портапы (Adani Ports), транспортно-логистической компанией (Adani Logistics) и железнодорожной (Adani Rail).