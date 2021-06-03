Адани среди других миллиардеров

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg состояние Адани в 2021 году выросло на 35,2 миллиарда долларов . Для сравнения остальные 19 миллиардеров Индии за это время совокупно обогатились на 24,5 миллиарда долларов.

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Несмотря на это Гаутам Адани все еще не самый богатый человек Индии : со своим состоянием в размере 69 миллиардов долларов он отстает от Мукеш Амбани, у которого 77 миллиардов долларов.

Темпы обогащения Адани в этом году такие высокие, что пока в мире его обгоняет только француз Бернар Арно, владеющий империей Louis Vuitton . На прошлой неделе он стал самым богатым человеком мира по версии Forbes.



Бернар Арно, самый богатый человек мира / Фото Getty Images

Почему Адани богатеет

Акции четырех из шести компаний Адани с начала года выросли на 100 – 260%. Например, акции газовой компании Adani Total Gas выросли на 257% с начала года и на 1400% с минимума в марте 2020 года.

Кроме газа, Адане обладает портапы (Adani Ports), транспортно-логистической компанией (Adani Logistics) и железнодорожной (Adani Rail).