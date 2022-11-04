Компания миллиардера Berkshire Hathaway продала свыше 3,2 миллиона акций производителя электромобилей BYD, торгующихся на бирже в Гонконге, и получила 71,35 миллиона долларов США.

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Новое решение легендарного Уоррена Баффета

После продажи доля активов китайской компании в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway упала до 17,92% с 18,22% по состоянию на 1 ноября. До этого Berkshire Hathaway дважды продавал ценные бумаги BYD – в конце августа и начале сентября (3,05 миллиона акций).

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Добавим больше информации об истории Berkshire Hathaway и BYD:

Компания Уоррена Баффета все еще имеет статус крупного акционера. В Berkshire Hathaway обратили внимание на BYD в сентябре 2008 года , когда мир потряс масштабный финансовый кризис;

, когда мир потряс масштабный финансовый кризис; Тогда компания приобрела 225 миллионов активов , которые оценили примерно в 230 миллионов долларов ;

, которые оценили примерно в ; До начала продаж акций производителя электрокаров этим летом, долю BYD в Berkshire оценивали примерно 7,7 миллиарда долларов, тогда как на ноябрь 2021 доход составил более 5 миллиардов долларов.

Стратегия Баффета

Уоррен Баффет, владеющий капиталом в размере 99,3 миллиарда долларов, согласно Bloomberg, хорошо известен благодаря принципам инвестирования. Одним из которых является хранить в своем портфеле выбранные акции в течение многих лет.

С другой стороны, легендарный инвестор также умеет, так сказать "вытаскивать вилку из розетки", когда считает, что настал момент или когда преследует цель использовать вложенные средства. И похоже, что именно это делает компания Berkshire.

Дело в том, что акции начали продавать всего через несколько дней после обнародования отчета о доходах BYD за первую половину 2022 года. Чистый доход производителя электромобилей из Китая вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом.