Компанія мільярдера Berkshire Hathaway продала понад 3,2 мільйона акцій виробника електромобілів BYD, які торгуються на біржі в Гонконзі, й отримала 71,35 мільйона доларів США.

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Нове рішення легендарного Воррена Баффета

Після продажу частка активів китайської компанії в інвестиційному портфелі Berkshire Hathaway впала до 17,92% з 18,22% станом на 1 листопада. До цього Berkshire Hathaway двічі продавав цінні папери BYD – наприкінці серпня та на початку вересня (йдеться про 3,05 мільйона акцій).

До теми! Компанія Rivian, яка спеціалізується на створенні електромобілів, відзвітувала за третій квартал 2022 року, повідомивши про рекордний показник.

Додамо більше даних про історію Berkshire Hathaway та BYD:

Компанія Воррена Баффета все ще має статус великого акціонера. У Berkshire Hathaway звернули увагу на BYD у вересні 2008 року , коли світ сколихнула масштабна фінансова криза;

, коли світ сколихнула масштабна фінансова криза; Тоді компанія придбала 225 мільйонів активів , які оцінили приблизно у 230 мільйонів доларів ;

, які оцінили приблизно у ; До початку продажу акцій виробника електрокарів цього літа, частку BYD в Berkshire оцінювали приблизно 7,7 мільярда доларів, тоді як на листопад 2021 року дохід становив понад 5 мільярдів доларів.

Стратегія Баффета

Воррен Баффет, який володіє капіталом у розмірі 99,3 мільярда доларів, згідно з Bloomberg, добре відомий завдяки принципам інвестування. Одним із яких є зберігати у своєму портфелі обраних акцій протягом багатьох років.

З іншої сторони, легендарний інвестор також вміє, так би мовити "витягувати вилку з розетки", коли вважає, що настав момент або коли має на меті використати вкладені кошти. Й схоже, що саме це й робить компанія Berkshire.

Річ у тому, акції почали продавати всього через кілька днів після оприлюднення звіту про доходи BYD за першу половину 2022 року. Чистий дохід виробника електромобілів з Китаю виріс втричі порівняно з попереднім роком.