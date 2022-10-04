Компания Rivian, которая тоже специализируется на создании электромобилей, отчиталась за третий квартал 2022 года. В частности, сообщили, что фирма за три месяца изготовила более 7 тысяч автомобилей.

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Успехи конкурента Tesla на рынке

На сегодня это рекордный показатель за квартал. Компания также заявила, что все еще планирует произвести 25 тысяч электро автомобилей за 2022 год. Публикация этих данных привела к взлету стоимости акций Rivian на рынке перед открытием торгов в этот вторник. Активы производителя выросли почти на 9% и стоили 34,73 доллара за штуку, информирует Yahoo!Finance. Однако в предыдущий день они завершили с падением на 3%.

Интересно! В понедельник, 3 октября, известнейший в мире производитель электрокаров Tesla зафиксировал значительные потери на фондовом рынке. Акции компании Илона Маска даже упали до минимума за 3 месяца. Все из-за отчета за квартал. Интересно, что все это происходило на фоне возмутительных заявлений Маска о войне России против Украины.

Всего ранее компания имела целью изготовить 50 тысяч автомобилей в год. Но в марте они отказались от этой цели, вдвое сократив свой план. Главная причина такого решения – проблемы с глобальными цепочками поставок, которые создают ряд вызовов для Rivian. Актуальные данные о позициях Rivian, на момент создания этого материала: