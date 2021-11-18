Компания Rivian дебютировала на бирже неделю назад с ценой на уровне 78 долларов за акции. За это время активы компании выросли примерно до 150 долларов за штуку, передает Yahoo!Finance . Lucid Group, вышедшая на рынок этим летом, за последний месяц выросла на 77% . Компания Tesla улучшила свои позиции за последний год на 148% .

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Баффет заработал миллиарды долларов благодаря BYD

Инвестор и генеральный директор компании Berkshire Hathaway обратил внимание на индустрию электрокаров еще 10 лет назад. Баффет инвестировал в китайского производителя электрокаров BYD Auto сотни миллионов долларов. В 2008 году компания миллиардера приобрела 225 миллионов активов BYD за 232 миллиона долларов.

В декабрьском письме акционерам в 2020 году инвестиционный гигант сообщил, что до сих пор владеет этими акциями. Изменилось только одно – их рыночная стоимость, возросшая почти до 5,9 миллиарда долларов.

Баффет заработал миллиарды долларов благодаря компании BYD / Фото Getty Images.

Любопытно! Издание Forbes оценивает капитал американского инвестора в 102,8 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, Баффет владеет состоянием в размере 103 миллиардов долларов.