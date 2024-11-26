Планы Дональда Трампа по тарифам

Дональд Трамп в социальной сети заявил, что в первый день на посту он введет тарифы на все товары, поступающие из трех стран. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Truth Social.

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Речь идет о товарах из Канады, Мексики и Китая. Согласно плану Трампа, США введут тариф на уровне 25% на импорт из Канады и Мексики. Тогда как на товары из Китая установят дополнительный 10-процентный тариф.

Дональд Трамп также жаловался, что из Мексики и Канады в США хлынут тысячи людей, которые якобы "приносят преступность и наркотики на невиданном ранее уровне". По его словам, новые тарифы будут действовать пока "наркотики, в частности фентанил, и все нелегалы не прекратят это вторжение в нашу страну!".

Кроме того, Трамп написал, что провел множество разговоров с представителями Китая относительно наркотиков, которые по его словам, попадают в США. Политик заявил, что результатов эти переговоры не принесли.

К теме! На сегодня США – это страна, которая импортирует больше всего товаров в мире. При этом Мексика, Китай и Канада входят в тройку крупнейших торговых партнеров первой экономики мира.

Однако введение пошлин может спровоцировать стремительный рост цен в США. Речь идет обо всех категориях товаров – от газа до автомобилей и сельскохозяйственной продукции. Добавим, что в октябре инфляция в США остановилась на уровне 2,6%. Этот показатель вырос с 2,4%, которые фиксировали в сентябре, согласно данным Trading Economics.