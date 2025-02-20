Инвесторы не хотят вкладывать деньги в Китай

За 2024 год Китай зафиксировал самый большой отток прямых инвестиций в истории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Эта ситуация возникла из-за действий как китайских инвесторов, так и иностранных.

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Всего в прошлом году китайские инвесторы вывели за границу 173 миллиарда долларов. При этом иностранцы инвестировали в Китай всего 4,5 миллиарда долларов, что является наименьшим уровнем с 1992 года. Добавляют, что ситуация с инвестициями в Китае может ухудшиться, поскольку стоит на пороге обострения торговой войны с США.

На отток капитала из Китая влияет не только ухудшение отношений с США, а еще и:

Экономическая неопределенность.

Ростом конкуренции со стороны других стран.

Китайские власти прилагают немало усилий, чтобы сдержать отток капитала из страны. В частности, Пекин предлагает инвесторам налоговые льготы, улучшенные условия для ведения бизнеса. Кроме того, Китай отменяет визовые ограничения для инвесторов и принял план действий для привлечения новых инвестиций.