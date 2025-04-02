Самые богатые люди Китая
За последний год состояние миллиардеров в Китае выросло на 26% до 1,68 триллиона долларов. Для сравнения, прошлом году их капиталы оценили в 1,33 триллиона долларов, а в 2023 году – в 1,67 триллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Количество миллиардеров в Китае также возросло. Такой статус имеют 450 человек. Годом ранее миллиардным состоянием владели 406 человек. Только США опережают Китай по количеству миллиардеров. В США на сегодня живет 902 миллиардера. При этом стоит учитывать, что в рейтинг самых богатых людей Китая не входят предприниматели из Гонконга и Макао.
К теме! Самым богатым человеком мира остается Илон Маск. В рейтинг Forbes также попало 6 украинцев: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Петр Порошенко, Влад Яценко, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Статус самого богатого человека в Украине остается у Рината Ахметова.
Суммарное состояние трех самых богатых людей Китая составляют 129,4 миллиарда долларов. За год состояние двух миллиардеров значительно выросло, тогда как один потерял статус самого богатого человека в стране.
- Самым богатым человеком Китая является Чжан Имин, который является соучредителем материнской компании TikTok – ByteDance. Forbes оценил его состояние в 65,5 миллиарда долларов. На сегодня он занимает 23 место в мировом рейтинге миллиардов. Годом ранее он владел капиталом в размере 43,4 миллиарда долларов.
- Второе место занимает Чжун Шаньшань, который был самым богатым человеком Китая в 2021 и 2024 годах. Бизнесмен основал и возглавляет компанию по производству напитков Nongfu Spring. Кроме того, он владеет компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Китайский бизнесмен владеет капиталом в размере 57,7 миллиарда долларов. За год его состояние значительно уменьшилось. В прошлом году капитал бизнесмена составлял 62,3 миллиарда долларов.
- Тройку лидеров закрывает председатель совета директоров технологической компании Tencent Ма Хуатенг. Его капитал за год вырос почти вдвое до 56,2 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2024 году состояние бизнесмена оценили в 30,2 миллиарда долларов.
Один из самых известных китайских бизнесменов Джек Ма, который является соучредителем компании Alibaba, также вошел в десятку самых богатых людей Китая. Последние несколько лет предприниматель пытался оставаться без публичности из-за конфликта с китайскими властями.
У 2023 году Джек Ма даже получил работу преподавателя в колледже под эгидой Токийского университета. Однако в феврале 2025 года бизнесмен снова начал появляться в публичном пространстве и даже встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем на мероприятии в Пекине.