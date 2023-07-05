Речь идет о политике защиты национальных интересов США, но без попыток сдерживания Китая в экономическом плане. Джанет Йеллен планирует находиться в Китае с 6 по 9 июля 2023 года.

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В Китай едет еще один высокопоставленный чиновник из США

Цели визита главы Министерства финансов США в Китай – найти точки соприкосновения в экономической сфере и наладить каналы для связи между странами с двумя самыми мощными экономиками в мире. Стоит отметить, что отношения между Вашингтоном и Пекином достаточно напряженные.

Джанет Йеллен прибудет в Пекин через несколько дней после решения китайских властей об ограничении экспорта двух видов металлов, имеющих критически важное значение для ключевых технологических секторов.

К теме! Йеллен посетит Китай после официального визита Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Кроме американских чиновников в страну со второй экономикой мира недавно приезжал и глава одного из самых мощных банков США. Речь идет о Джейми Даймоне из JPMorgan.

По сути, это еще один этап эскалации торговой войны между США и Китаем. Эта ситуация обострилась еще в 2022 году, когда американская сторона усилила контроль за экспортом полупроводников и оборудования для производства микросхем.

Добавляют, что глава Минфина США месяцами надеялась организовать визит в Китай. Однако препятствием этому плану стала эскалация в отношениях между государствами из-за визита Нэнси Пелоси в Тайвань, а также сбитый подозрительный китайский шар над территорией США.