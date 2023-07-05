Речь идет о политике защиты национальных интересов США, но без попыток сдерживания Китая в экономическом плане. Джанет Йеллен планирует находиться в Китае с 6 по 9 июля 2023 года.
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В Китай едет еще один высокопоставленный чиновник из США
Цели визита главы Министерства финансов США в Китай – найти точки соприкосновения в экономической сфере и наладить каналы для связи между странами с двумя самыми мощными экономиками в мире. Стоит отметить, что отношения между Вашингтоном и Пекином достаточно напряженные.
Джанет Йеллен прибудет в Пекин через несколько дней после решения китайских властей об ограничении экспорта двух видов металлов, имеющих критически важное значение для ключевых технологических секторов.
По сути, это еще один этап эскалации торговой войны между США и Китаем. Эта ситуация обострилась еще в 2022 году, когда американская сторона усилила контроль за экспортом полупроводников и оборудования для производства микросхем.
Добавляют, что глава Минфина США месяцами надеялась организовать визит в Китай. Однако препятствием этому плану стала эскалация в отношениях между государствами из-за визита Нэнси Пелоси в Тайвань, а также сбитый подозрительный китайский шар над территорией США.