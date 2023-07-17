Річ у тому, що напередодні оприлюднили останні дані про економіку Китаю. Ці показники виявилися слабшими, ніж очікували. Зокрема, ВВП Китаю за другий квартал зріс менше, ніж на 1%.

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Єллен про економіку Китаю та наслідки для США

Джанет Єллен заявила, що сповільнення економічного зростання у Китаї може спровокувати різні наслідки для глобальної економіки. Вона наголосила, що у сучасному світі є багато країн, економічний успіх яких залежить від динаміки у Китаї. Зокрема, йдеться про низку держав в Азії.

До теми! Глава Міністерства фінансів США напочатку липня відвідала Китай. Ключова мета її візиту – це знайти точки зіткнення в економічній сфері та налагодити канали для зв'язку між Вашингтоном та Пекіном.

Водночас Єллен зауважила, що економічний спад у Китаї може спричинити негативні та побічні ефекти навіть для свого головного конкурента – США, але навряд чи на лідера вільного світу чекає рецесія. Очільниця американського Мінфіну вказала на такі моменти:

Економіка США все-таки трохи сповільнюється;

Проте ринок праці у країні залишається досить сильним.

Джанет Єллен наголосила, що економіка США рухається у "правильному напрямку", зокрема, у контексті зниження інфляції без серйозного послаблення на ринку праці.