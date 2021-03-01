С ослаблением пандемии, мировая экономика будет постепенно восстанавливаться. Одной из стран с наибольшими темпами развития является Китай. Именно поэтому одна из наиболее актуальных инвестиционных идей сейчас связана с этой страной и она называется "Китай. Рост неизбежен".

О том, почему стоит инвестировать в Китай и как это сделать украинцем в эфире 24 канала рассказала Галина Танащук, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ.

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Почему Китай

Китайская экономика в последние годы является одним из лидеров роста, поскольку производит значительный объем продукции, имеющей спрос во всем мире. Интересно, что Китай стал одним из главных бенефициаров последствий пандемии коронавируса, поскольку спрос на IT-оборудования и медицинской техники, производимой в Китае, существенно возрос. На этом фоне, действительно, китайский фондовый рынок показывает хорошую динамику.

Китай. Рост неизбежен

Суть этой инвестиционной идеи в том, чтобы вложить деньги в рост китайского фондового рынка, объясняет Галина Танащук. Сделать это можно, купив контракт на один из важнейших китайских фондовых индексов, который является одним из главных индикаторов китайского рынка акций.

Инвестировать в фондовые рынки можно по разным сценариям.

Выбор сценария зависит от того, насколько большую прибыль хотите получить. Если вы хотите получить максимальную прибыль, то вам подойдет агрессивный сценарий. Однако надо учесть, что при выборе агрессивного сценария растут и ваши риски. Если же вы готовы лишь к минимальным рискам, лучше всего выбрать консервативный,

– объясняет специалист.

Когда можно получить прибыль

Получить прибыль можно примерно за 3 месяца. Это означает, что до истечения этого срока вы можете получить прибыль. Однако это не означает, что вы не можете заработать до этого момента или после, отмечает Танащук.

Ситуация на финансовом рынке меняется каждую минуту, а это значит что вы можете получить прибыль уже в ближайшее время после открытия вашей сделки. Также нельзя исключать, что после окончания инвестиционной идеи ситуация на финансовом рынке будет продолжать оставаться благоприятной и рынок будет расти, а значит вместе с этим будет увеличиваться и ваша прибыль.

Как воспользоваться инвестиционной идеей

Чтобы начать пользоваться этой инвестиционной идеей, вам нужно открыть и пополнить торговый счет в компании Forex Club. После этого вам нужно будет просто оставить заявку на подключение к этой инвестиционной идеи. После того как ваша заявка будет обработана вы получите подробное описание того, когда и какую операцию вам следует открыть, а также когда ее закрыть, чтобы заработать. Также вы получите расчет оптимальных параметров сделки для различных сценариев.

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Размер прибыли

Если в рамках этой инвестиционной идеи вы вложите 1000 долларов, то при консервативном сценарии ваш доход за три месяца составит 272 доллара .

. При умеренном – 544 доллара .

. При агрессивном – 1088 долларов.

Чем больше будет сумма инвестиций, тем выше будет прибыль.



Как заработать на инвестициях в Китай: сценарии