Неудачные инвестиции: какие активы принесли больше убытков в 2020 году
Инвестирование – это, конечно, всегда риск, который берет на себя человек, приобретая или покупая тот, или иной торговый инструмент. Узнайте о самых неудачных инвестициях последних лет, чтобы не повторять подобных ошибок и стабильно зарабатывать.
Источник:24 канал
Прошедший 2020 год в целом стал настоящим испытанием для финансового рынка. Во время пандемии коронавируса и вызванной этим сложной экономической ситуации целый ряд отраслей оказался под ударом. Многие компании показали существенные финансовые потери. В результате те инвесторы, которые вложили в них свои средства понесли убытки.
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Финансы 24 расспросили специалистов Forex Club, куда не стоило вкладывать деньги в прошлом году.
Потери нефтегазовой отрасли
Сильно ослабили свои позиции акции компаний нефтегазового сектора. Все из-за обвала цена на нефть. Весной 2020 цена контрактов на нефть марки WTI впервые в истории пошла в отрицательную область. Это произошло из-за того, что члены ОПЕК + не могли договориться по поводу дальнейшего сокращения добычи нефти.
- Из-за этого акции американских компаний ExxonMobil в 2020 году упали на 40% по данным Libertex – рекордное падение за всю историю компании. При этом рыночная капитализация компании, которая на пике в 2007 году составила более 500 миллиардов долларов, опустилась до 175 миллиардов долларов.
- Не лучшей идеей для инвестиций в 2020 году стали и акции газовых компаний – в частности, сильно упали в цене бумаги "Газпрома" и "Новатэка". Это происходило из-за аномально теплой зимы в ряде стран и сокращение спроса на газ во время эпидемии. Так, например, "Новатэк", в начале 2020 году стоил 1 300 за акцию, а в марте 2020 – уже менее 1000, по данным Libertex.
Транспорт под ударом
Сильно пострадали во время кризиса акции авиа– и судоходных компаний, поскольку работа в этом секторе на время практически полностью приостановилась из-за пандемии.
- Лидером падения стали акции круизной компании Carnival после того, как на борту ее судна Diamond Princess зафиксировали сильную вспышку коронавируса. В результате за полгода акции Carnival подешевели почти на 70%, о чем свидетельствуют данные Libertex.
- Сильно пострадали и бумаги Norwegian Cruise Line Holdings, которые по данным Libertex упали в 2020 году почти в 6 раз с 60 до 10 долларов за акцию.
- Остановка авиасообщения между странами привела к масштабным распродажам в акциях United Airlines, Air France-KLM SA, LATAM Airlines, Ryanair Holdings и других.
Банковский сектор не остался в стороне
Достаточно сильно ударил коронавирус и по банкам, в результате чего их акции в 2020 году оказались очень плохой идеей для инвестиций.
- Так, например, капитализация одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo упала примерно до 123 миллиардов долларов с максимума в 320 миллиардов долларов в начале 2018 года. Чистая прибыль группы снизилась в 6 раз, до 3,3 миллиарда долларов.
- Сильное падение наблюдалось и в акциях Bank of America и JP Morgan Chase.
Неудачи криптовалюты
Несмотря на то, что биткоин чуть ли не еженедельно обновляет исторические максимумы и уже превышал отметку в 58 000 долларов, по данным CoinMarketCap, не все криптовалюты могут похвастаться таким результатом.
- Неудачным токеном стал XRP, чьи позиции сильно пошатнулись после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала иск против компании Ripple. Но на самом деле, неудачи XRP начались прежнему в 2019 году его рыночная цена упала на 50%, как сообщает CoinMarketCap, и в 2020 году эта тенденция сохранилась.
Как избежать неудачных инвестиций
Как известно, кризис – это не только потери, но и возможности. Те инвесторы, которые смогли купить упавшие в цене активы, смогли неплохо заработать на восстановлении их котировок. И будущий 2021, открывает перед инвесторами новые возможности по получению прибыли.
Чтобы не упустить возможности, важно выбрать правильную платформу для инвестиций, которая позволит вам удобно вкладывать средства в различные финансовые инструменты и экспертов, которые помогут вам разобраться во всех тонкостях инвестирования на финансовых рынках
Одной из самых популярных и надежных платформ является Libertex от финансовой компании Forex Club. Торговая платформа Libertex, которой пользуются более 2,2 миллиона начинающих и опытных инвесторов по всему миру, предоставляет простой доступ к вложениям в акции известных мировых компаний, ведущим фондовым индексам, валютам и криптовалютам, а также энергоносителям и другим финансовым инструментам.
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- Определиться с суммой сделки и направлениям;
- Нажать на кнопку "в рост" или "в снижение", в зависимости от того, какую динамику котировок вы прогнозируете.
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