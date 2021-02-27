Инвестирование – это, конечно, всегда риск, который берет на себя человек, приобретая или покупая тот, или иной торговый инструмент. Узнайте о самых неудачных инвестициях последних лет, чтобы не повторять подобных ошибок и стабильно зарабатывать.

Прошедший 2020 год в целом стал настоящим испытанием для финансового рынка. Во время пандемии коронавируса и вызванной этим сложной экономической ситуации целый ряд отраслей оказался под ударом. Многие компании показали существенные финансовые потери. В результате те инвесторы, которые вложили в них свои средства понесли убытки.

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Финансы 24 расспросили специалистов Forex Club, куда не стоило вкладывать деньги в прошлом году.

Потери нефтегазовой отрасли

Сильно ослабили свои позиции акции компаний нефтегазового сектора. Все из-за обвала цена на нефть. Весной 2020 цена контрактов на нефть марки WTI впервые в истории пошла в отрицательную область. Это произошло из-за того, что члены ОПЕК + не могли договориться по поводу дальнейшего сокращения добычи нефти.

Из-за этого акции американских компаний ExxonMobil в 2020 году упали на 40% по данным Libertex – рекордное падение за всю историю компании. При этом рыночная капитализация компании, которая на пике в 2007 году составила более 500 миллиардов долларов, опустилась до 175 миллиардов долларов.

Не лучшей идеей для инвестиций в 2020 году стали и акции газовых компаний – в частности, сильно упали в цене бумаги "Газпрома" и "Новатэка". Это происходило из-за аномально теплой зимы в ряде стран и сокращение спроса на газ во время эпидемии. Так, например, "Новатэк", в начале 2020 году стоил 1 300 за акцию, а в марте 2020 – уже менее 1000, по данным Libertex.

Транспорт под ударом

Сильно пострадали во время кризиса акции авиа– и судоходных компаний, поскольку работа в этом секторе на время практически полностью приостановилась из-за пандемии.

Лидером падения стали акции круизной компании Carnival после того, как на борту ее судна Diamond Princess зафиксировали сильную вспышку коронавируса. В результате за полгода акции Carnival подешевели почти на 70%, о чем свидетельствуют данные Libertex.

Сильно пострадали и бумаги Norwegian Cruise Line Holdings, которые по данным Libertex упали в 2020 году почти в 6 раз с 60 до 10 долларов за акцию.

Остановка авиасообщения между странами привела к масштабным распродажам в акциях United Airlines, Air France-KLM SA, LATAM Airlines, Ryanair Holdings и других.

Банковский сектор не остался в стороне

Достаточно сильно ударил коронавирус и по банкам, в результате чего их акции в 2020 году оказались очень плохой идеей для инвестиций.

Так, например, капитализация одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo упала примерно до 123 миллиардов долларов с максимума в 320 миллиардов долларов в начале 2018 года. Чистая прибыль группы снизилась в 6 раз, до 3,3 миллиарда долларов.

Сильное падение наблюдалось и в акциях Bank of America и JP Morgan Chase.

Неудачи криптовалюты

Несмотря на то, что биткоин чуть ли не еженедельно обновляет исторические максимумы и уже превышал отметку в 58 000 долларов, по данным CoinMarketCap, не все криптовалюты могут похвастаться таким результатом.

Неудачным токеном стал XRP, чьи позиции сильно пошатнулись после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала иск против компании Ripple. Но на самом деле, неудачи XRP начались прежнему в 2019 году его рыночная цена упала на 50%, как сообщает CoinMarketCap, и в 2020 году эта тенденция сохранилась.

Как избежать неудачных инвестиций

Как известно, кризис – это не только потери, но и возможности. Те инвесторы, которые смогли купить упавшие в цене активы, смогли неплохо заработать на восстановлении их котировок. И будущий 2021, открывает перед инвесторами новые возможности по получению прибыли.

Чтобы не упустить возможности, важно выбрать правильную платформу для инвестиций, которая позволит вам удобно вкладывать средства в различные финансовые инструменты и экспертов, которые помогут вам разобраться во всех тонкостях инвестирования на финансовых рынках

Одной из самых популярных и надежных платформ является Libertex от финансовой компании Forex Club. Торговая платформа Libertex, которой пользуются более 2,2 миллиона начинающих и опытных инвесторов по всему миру, предоставляет простой доступ к вложениям в акции известных мировых компаний, ведущим фондовым индексам, валютам и криптовалютам, а также энергоносителям и другим финансовым инструментам.

Libertex доступен в виде веб-приложения, а также приложений для телефонов с операционными системами iOS и Android. Это позволяет инвестировать в режиме онлайн, буквально, в любом месте, где есть интернет.

Чтобы вложить средства с помощью Libertex нужно:

Открыть и пополнить счет; Выбрать финансовый инструмент; Определиться с суммой сделки и направлениям; Нажать на кнопку "в рост" или "в снижение", в зависимости от того, какую динамику котировок вы прогнозируете.

Чтобы сделать правильный прогноз в Libertex есть встроенная лента новостей и инструменты технического анализа. Это позволяет быстро и просто проанализировать финансовый рынок прямо в торговой платформе Libertex.

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Если вы не хотите заниматься анализом рынка сами, вы всегда можете обратиться к экспертам компании Forex Club, которые имеют большой опыт успешных инвестиций. Специалисты Forex Club всегда готовы проконсультировать инвесторов по наиболее актуальным вопросам.

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