Через интервенцию власти Макао рыночная капитализация зарегистрированных операторов азартных игр снизилась на 18,4 миллиарда долларов. Р анее аналитики предупреждали, что строгий надзор может нанести еще один удар по сфере, которая и так сильно пострадала от пандемии коронавируса.

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Казино в Макао теряют миллиарды долларов

Масштабный обвал на рынке начался после того власть Макао начала 45-дневный общественный процесс по пересмотру закона об азартных играх. В общем, власти планируют назначать своих представителей и регулировать количество и продолжительность концессий (договор о временном эксплуатацию территорий, объектов, предприятий государства другим) для казино. Прогнозируется, что это приведет к усилению контроля. В частности, речь идет о том, что регуляторы получат дополнительные рычаги влияния в одного из крупнейших работодателей в Китае и ключевого двигателя экономического роста страны.

Что известно о Макао? Это специальный административный район Китая, который также известен как Аоминь, а в прошлом бывшая колония Португалии на небольшом полуострове. Территория была передана КНР в декабре 1999 году после деколонизации Португалии. Макао – это единственная территория Китая, где запрещены азартные игры.

Этот шаг совпадает с политикой Пекина по изменению политического, культурного и бизнес-ландшафта Китая для создания "общего процветания" в стране. Китайские регуляторы уже ввели жесткие условия для работы крупнейших компаний в стране. Кроме того, власти целью искоренить "вредную социальное поведение".

Это сделает казино более приземленными, а их деятельность в Макао будет теснее связана с заботами правительства и общества,

– сказал Десмонд Лам, доцент из университета Макао.

Наибольшие потери зафиксировали следующие компании:

Sands China – акции упали в цене на 32,5%,

Wynn Macau – на 29% ,

MGM China потерял почти 27% ,

ценные бумаги SJM Holdings подешевели на 24% ,

акции Melco International и Galaxy Entertainment упали на 20% .

Казино в Макао теряют миллиарды долларов / Фото Unsplash

На фоне этого, индекс Bloomberg Intelligence Macau Gaming Composite, который отслеживает данные зарегистрированных казино, обвалился на 23%. Это самые плохие дневные показатели за всю историю наблюдений.

Реакция экспертов

Банковский холдинг JPMorgan уже изменил рейтинг всех операторов казино в Макао до "заниженного" или "нейтрального".

Мы считаем, что это сообщение уже посеяло сомнения в головах инвесторов, и этого, вероятно, будет достаточно, чтобы переоценить эти имена по крайней мере, пока ситуация по ключевым моментам не станет более понятной,

– говорится в записке аналитика JPMorgan.

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