Через интервенцию власти Макао рыночная капитализация зарегистрированных операторов азартных игр снизилась на 18,4 миллиарда долларов. Ранее аналитики предупреждали, что строгий надзор может нанести еще один удар по сфере, которая и так сильно пострадала от пандемии коронавируса.
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Казино в Макао теряют миллиарды долларов
Масштабный обвал на рынке начался после того власть Макао начала 45-дневный общественный процесс по пересмотру закона об азартных играх. В общем, власти планируют назначать своих представителей и регулировать количество и продолжительность концессий (договор о временном эксплуатацию территорий, объектов, предприятий государства другим) для казино. Прогнозируется, что это приведет к усилению контроля. В частности, речь идет о том, что регуляторы получат дополнительные рычаги влияния в одного из крупнейших работодателей в Китае и ключевого двигателя экономического роста страны.
Что известно о Макао?Это специальный административный район Китая, который также известен как Аоминь, а в прошлом бывшая колония Португалии на небольшом полуострове. Территория была передана КНР в декабре 1999 году после деколонизации Португалии. Макао – это единственная территория Китая, где запрещены азартные игры.
Этот шаг совпадает с политикой Пекина по изменению политического, культурного и бизнес-ландшафта Китая для создания "общего процветания" в стране. Китайские регуляторы уже ввели жесткие условия для работы крупнейших компаний в стране. Кроме того, власти целью искоренить "вредную социальное поведение".
Это сделает казино более приземленными, а их деятельность в Макао будет теснее связана с заботами правительства и общества,
– сказал Десмонд Лам, доцент из университета Макао.
Наибольшие потери зафиксировали следующие компании:
- Sands China – акции упали в цене на 32,5%,
- Wynn Macau – на 29%,
- MGM China потерял почти 27%,
- ценные бумаги SJM Holdings подешевели на 24%,
- акции Melco International и Galaxy Entertainment упали на 20%.
Казино в Макао теряют миллиарды долларов / Фото Unsplash
Реакция экспертов
Банковский холдинг JPMorgan уже изменил рейтинг всех операторов казино в Макао до "заниженного" или "нейтрального".
Мы считаем, что это сообщение уже посеяло сомнения в головах инвесторов, и этого, вероятно, будет достаточно, чтобы переоценить эти имена по крайней мере, пока ситуация по ключевым моментам не станет более понятной,
– говорится в записке аналитика JPMorgan.
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Однако, некоторые наблюдатели по-другому оценивают ситуацию. Например, Джордж Чой с Citi признал, что рынки могут негативно отреагировать на изменения в сфере азартных игр. В то же время он подчеркнул, что "все предлагаемые поправки предусмотрены для улучшения долгосрочного устойчивого роста".