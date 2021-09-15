Через інтервенцію влади Макао ринкова капіталізація зареєстрованих операторів азартних ігор знизилася на 18,4 мільярда доларів. Раніше аналітики попереджали, що суворіший нагляд може завдати ще одного удару по сфері, яка й так сильно постраждала від пандемії коронавірусу.

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Казино у Макао втрачають мільярди доларів

Масштабний обвал на ринку почався після того влада Макао розпочала 45-денний громадський процес з перегляду закону про азартні ігри. Загалом, влада планує призначати своїх представників та регулювати кількість та тривалість концесій (договір про тимчасову експлуатацію територій, об'єктів, підприємств держави іншим суб'єктам) для казино. Прогнозують, що це призведе до посилення контролю. Зокрема, йдеться про те, що регулятори отримають додаткові важелі впливу на одного з найбільших роботодавців в Китаї та ключового двигуна економічного зростання країни.

Що відомо про Макао? Це спеціальний адміністративний район Китаю, який також відомий як Аоминь, а у минулому колишня колонія Португалії на невеличкому півострові в гирлі річки Сіцзяну. Територія була передана Китайській Народній Республіці в грудні 1999 році після деколонізації Португалії. Макао також має славу китайського Лас-Вегасу, і це єдина територія Китаю, де не заборонені азартні ігри.

Цей крок збігається з політикою Пекіна щодо зміни політичного, культурного та бізнесового ландшафту Китаю задля створення "загального процвітання" в країні. Китайські регулятори уже запровадили жорсткі умови для роботи найбільших компаній у країні. Крім того, влада має на меті викорінити "шкідливу соціальну поведінку".

Це зробить казино більш приземленими, а їхня діяльність в Макао буде тісніше пов'язана з турботами уряду та суспільства,

– сказав Десмонд Лам, доцент з університету Макао.

Найбільші втрати зафіксували наступні компанії:

Sands China – акції впали в ціні на 32,5%,

Wynn Macau – на 29% ,

, MGM China втратив майже 27% ,

, цінні папери SJM Holdings подешевшали на 24% ,

, акції Melco International та Galaxy Entertainment впали на 20%.

Казино у Макао втрачають мільярди доларів / Фото Unsplash

На фоні цього, індекс Bloomberg Intelligence Macau Gaming Composite, який відстежує дані зареєстрованих казино, обвалився на 23%. Це найгірші денні показники за всю історію спостережень.

Реакція експертів

Банківський холдинг JPMorgan уже змінив рейтинг усіх операторів казино в Макао до "заниженого" або "нейтрального".

Ми вважаємо, що це повідомлення вже посіяло сумніви в головах інвесторів, і цього, ймовірно, буде достатньо, щоб переоцінити ці імена принаймні, поки ситуація щодо ключових моментів не стане більш зрозумілою,

– йдеться в записці аналітика JPMorgan.

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Проте, деякі спостерігачі мають іншу точку зору. Наприклад, Джордж Чой з Citi визнав, що ринки можуть негативно відреагувати на зміни у сфері азартних ігор. Водночас він наголосив, що "всі запропоновані поправки передбачені для покращення довгострокового стійкого росту".