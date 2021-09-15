В Goldman Sachs отметили, что эта тенденция может проявиться и на других сырьевых рынках, поскольку их резервы истощаются. Аналитики также отметили, что ценовые кризисы могут стать более масштабными.

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Цены на газ и электричество в Европе обновили рекорд

Оптовые затраты на природный газ и электроэнергию на европейском рынке достигли нового пика, поскольку рост спроса на эти товары на фоне восстановления работы стран после коронавируса совпадает с ограничением предложения по ряду факторов.

Динамика ценообразования на энергию в Европе дает представление о том, чего стоит ждать других товарных рынках,

– написал Джефф Кэри с Goldman Sachs.

Рекордные цены зафиксировали во Франции, Германии и Великобритании. По данным Bloomberg , стоимость европейских фьючерсов на газ в крупнейших хабах Нидерландов, за последний год подорожали на 450% до 71,39 доллара за мегаватт-час. Аналогичная ситуация наблюдается и в США, где газораспределительный узел Henry Hub зафиксировал высокие цены с 2014 года. В начале недели стоимость нефти марки WTI пересекла отметку в 70 долларов за баррель, в том числе на фоне восстановления предложения после урагана Ида.

В Европе резко выросли цены на газ и электричество / Фото Unsplash

Сигнал для сырьевых рынков

Эксперты Goldman Sachs отметили, что сочетание двух факторов – восстановление мировой экономики и снижения запасов сырья – может усилить тенденцию изменения цен на рынке, поскольку рынки пытаются сбалансировать бум спроса и устойчивое предложение . Кроме того, прогнозируют, что индекс S&P GSCI , который является ориентиром на товарных рынках, вырастет на 11% или даже больше в течение следующих 12 месяцев.

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В инвестиционной компании отметить, что запасы почти всех физических товаров (от американских автомобилей к меди в Китае) резко сокращаются на фоне постепенной отмены карантина и восстановление активности людей. Поэтому, сырьевые рынки становятся более уязвимыми к любым проблемам с поставками.