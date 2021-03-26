В Китае бойкотируют H&M, Nike, Adidas, New Balance:причина и первые потери компаний
В Китае пользователи социальной сети Weibo призывают бойкотировать такие компании как H&M, Nike, Adidas, New Balance. Государственные СМИ поддерживают негатив против известных брендов. Почему возникла такая ситуация — читайте дальше.
Источник:Forbes
Первой под удар попала шведская компания H&M, которая в 2020 году отказалась сотрудничать с фабриками производства одежды, расположенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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Ожесточенное противостояние
Руководство компании приняло это решение после заявлений СМИ и правозащитных организаций о дискриминации уйгуров и принудительный труд.
Из-за бойкота продукции шведского гиганта изъяли из всех основных платформ электронной коммерции. В том числе, речь идет и о платформах, принадлежащих корпорации Alibaba:
- JD.com,
- Pinduoduo
- Taobao .
Однако пользователи соцсети Weibo на этом не остановились. Их новыми целями стали компании Nike, New Balance, Adidas и Burberry. Китайские знаменитости тоже начали разрывать рекламные контракты с всемирно известными брендами.
Государственные СМИ Китая поддерживают негативную реакцию против именитых брендов в соцсети.
Логотип H & M / Фото unsplash
Позиции H&M и Nike на китайском рынке
Рынок Китая является третьим по величине для шведской компании после США и Германии. В Китае компания владеет 520 магазинами. В 2019 году доход H&M в Китае достиг отметки в 1,4 миллиарда долларов.
Nike находится в похожей ситуации, поскольку Китай тоже входит в тройку рынков сбыта после Северной Европы и региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Спортивный бренд имеет 7000 магазинов в Поднебесной. В 2020 году американская компания заработала в Китае 6,7 миллиарда долларов.
Корпорации уже получили первый фидбэк в контексте скандала. По данным издания Forbes, акции Nike, активно росли в течение последнего года, упали сразу на 6%, тогда как акции H&M упали на 4%. Сейчас трудно оценить, насколько масштабными будут последствия для компаний.
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Логотип Nike / Фото unsplash
Предпосылки и санкционные войны
В этом году США, Канада, Великобритания, страны Европейского Союза ввели санкции против ряда китайских чиновников за нарушения прав человека в регионе Синьцзян.
Китай тоже ввел санкционные ограничения против европейских чиновников, назвав лагеря в Синьцзяне объектами "перевоспитания", главной целью которых является борьба с терроризмом.
Пекин официально отрицает все обвинения.
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