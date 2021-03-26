В Китае пользователи социальной сети Weibo призывают бойкотировать такие компании как H&M, Nike, Adidas, New Balance. Государственные СМИ поддерживают негатив против известных брендов. Почему возникла такая ситуация — читайте дальше.

Первой под удар попала шведская компания H&M, которая в 2020 году отказалась сотрудничать с фабриками производства одежды, расположенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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Ожесточенное противостояние

Руководство компании приняло это решение после заявлений СМИ и правозащитных организаций о дискриминации уйгуров и принудительный труд.

Из-за бойкота продукции шведского гиганта изъяли из всех основных платформ электронной коммерции. В том числе, речь идет и о платформах, принадлежащих корпорации Alibaba:

JD.com,

Pinduoduo

Taobao .

От сотрудничества с брендом отказались популярны в Китае актер Хуан Сюань и певица Виктория Сун.

Однако пользователи соцсети Weibo на этом не остановились. Их новыми целями стали компании Nike, New Balance, Adidas и Burberry . Китайские знаменитости тоже начали разрывать рекламные контракты с всемирно известными брендами.

Weibo — это китайский сервис микроблогов, созданный в 2009 году. Своеобразный гидрид Facebook и Twitter. Один из самых популярных сайтов в Китае.

Государственные СМИ Китая поддерживают негативную реакцию против именитых брендов в соцсети.

Логотип H & M / Фото unsplash

Позиции H&M и Nike на китайском рынке

Рынок Китая является третьим по величине для шведской компании после США и Германии. В Китае компания владеет 520 магазинами . В 2019 году доход H&M в Китае достиг отметки в 1,4 миллиарда долларов.

Nike находится в похожей ситуации, поскольку Китай тоже входит в тройку рынков сбыта после Северной Европы и региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Спортивный бренд имеет 7000 магазинов в Поднебесной. В 2020 году американская компания заработала в Китае 6,7 миллиарда долларов.

Корпорации уже получили первый фидбэк в контексте скандала. По данным издания Forbes, акции Nike, активно росли в течение последнего года, упали сразу на 6%, тогда как акции H&M упали на 4%. Сейчас трудно оценить, насколько масштабными будут последствия для компаний.

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Логотип Nike / Фото unsplash

Предпосылки и санкционные войны

В этом году США, Канада, Великобритания, страны Европейского Союза ввели санкции против ряда китайских чиновников за нарушения прав человека в регионе Синьцзян.

Страны Запада обвиняют официальный Пекин в принудительном содержании представителей уйгурской национального меньшинства в лагерях, в которых применяют пытки, сексуальное насилие и принудительный труд.

Китай тоже ввел санкционные ограничения против европейских чиновников, назвав лагеря в Синьцзяне объектами "перевоспитания", главной целью которых является борьба с терроризмом.

Пекин официально отрицает все обвинения.

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