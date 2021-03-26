Технологічний магнат Ілон Маск прогнозує, що Китай стане найбільшою світовою економікою. Піднебесна також стане основним ринком збуту Tesla.

Генеральний директор Tesla та SpaceX бачить велике майбутнє для Китаю.

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Я впевнений, що майбутнє Китаю буде великим, і що Китай скоро стане найбільшою економікою світу,

– сказав Маск.

Ілон Маск також вважає, що протягом наступних 10 років Китай стане найбільшим ринком для Tesla.

Ми будемо виробляти найбільше транспортних засобів у Китаї, і там у нас буде найбільше клієнтів,

– додав мільярдер.

Ілон Маск також схвалив цілі, які поставив перед собою Китай, зокрема зменшення викидів вуглецю на 18% до 2025 року. Китай прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.

"Ці цілі дуже агресивні. І я думаю, що вони чудові. І я бажаю, щоб ці цілі мали більше країн", – сказав бізнесмен.

У 2020 році п'ята частина світового доходу Tesla (а це близько 31,5 мільярда доларів) припала на Китай. Зараз найбільшим ринком для компанії є ​​США з обсягом 15,2 мільярда доларів, згідно з даними Wall Street Journal.

Прогнози Ілона Маска: дивіться відео

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