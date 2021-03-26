Відеоролик, створений людиноподібним роботом Софією, продали на аукціоні за 688 888 мільйонів доларів. Хто придбав витвір мистецтва та у якому форматі пройшов аукціон — читайте далі.

Відеоролик має назву Sophia Instantiation. Витвір мистецтва продали на аукціоні у форматі NFT. Хто придбав ролик наразі невідомо.

Читайте також Blockchain.com два місяці поспіль залучав мільйонні інвестиції: скільки зараз коштує компанія

Історичний момент

Крім 12-секундного файлу в форматі МР4 покупець отримає реальне зображення намальоване "Софією" на роздруківці її автопортрета. Цей аукціон увійде в історію, адже вперше робот-гуманоїд зі штучним інтелектом отримав кошти від продажу NTF.

NTF (non-fungible tokens, українською – невзаємозамінні токени) – це окрема категорія криптовалюти, де кожна монета є унікальною. Особливістю цієї системи є неможливість обміняти одну купюру чи монету на іншу. Активи існують лише у власній криптосистемі.

Аукціон NFT дозволяє перевірити право власності лоту та справжність цифрових об'єктивів. Невзаємозамінні токени стали новим "інвестиційним захопленням".

Очільник компанії Hanson Robotics, яка стоїть за створенням робота-гуманоїда, Девід Хансон висловив здивування щодо темпів торгів перед їх закриттям. За його словами, на аукціоні розгорілася справжня "війна ставок".

Витвір робота Софії продали на аукціоні: дивіться відео

Що відомо про робота Софію

Людиноподібний робот був представлений світовій спільноті у 2016 році.

"Софія" створювала свої роботи спільно з художником Андреа Боначето, який прославився картинами відомих людей. Зокрема, він створив портрет очільника Tesla і SpaceX Ілона Маска. Робот об'єднав елементи творів Боначето, історії мистецтва та власних малюнків.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій у експертів Forex Club.