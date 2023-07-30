Мошенничество – это одна из серьезных проблем для любой страны и человека. В Monobank рассказали о ситуации со своей стороны, а также о борьбе с этой проблемой.
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Гороховский о мошенничестве с карточками Monobank
Прежде всего стало известно, что мошеннические махинации, зафиксированные кредитором, можно оценить в более 111 миллионов гривен. Больше преступных действий приходится на следующие категории операций с банковскими карточками:
- Социальная инженерия;
- Несанкционированный доступ к информации или системам хранения информации без использования технических средств;
- Для примера, суды можно отнести получение данных о персональном доступе к карточке, которые могут получить под давлением путем обманом или любым другим поводом;
- Фальшивое собрание средств или волонтерские инициативы;
- Выманивание данных;
- Потеря карты или девайса.
Гороховский о мошенничестве по карточкам Monobank / Фото с телеграммы Олега Гороховского
В сообщении Олег Гороховский подчеркнул, что у Monobank сумели достичь очень высокого уровня противодействия. По его словам, их модели останавливают более "80% этого безумия". Бизнесмен также подчеркнул, если бы этого не было, то цифры с махинациями были бы в 3 – 4 раза выше.
Больше интересных новостей об украинских банках:
- В июле прекратил существовать приложение Mono Invest, которое было запущено в декабре 2021 года. все из-за санкций СНБО против популярного европейского брокера Exante, продававшего на своей платформе ценные бумаги Альфа-Банка;
- Нацбанк принял новую фигуру об использовании наличных денег в Украине. Речь идет о требовании внесения номера мобильного телефона в некоторых случаях. Это новшество начнет действовать с 1 августа 2023 года.