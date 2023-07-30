Мошенничество – это одна из серьезных проблем для любой страны и человека. В Monobank рассказали о ситуации со своей стороны, а также о борьбе с этой проблемой.

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Гороховский о мошенничестве с карточками Monobank

Прежде всего стало известно, что мошеннические махинации, зафиксированные кредитором, можно оценить в более 111 миллионов гривен. Больше преступных действий приходится на следующие категории операций с банковскими карточками:

Социальная инженерия;

Несанкционированный доступ к информации или системам хранения информации без использования технических средств;

Для примера, суды можно отнести получение данных о персональном доступе к карточке, которые могут получить под давлением путем обманом или любым другим поводом;

Фальшивое собрание средств или волонтерские инициативы;

Выманивание данных;

Потеря карты или девайса.

Гороховский о мошенничестве по карточкам Monobank / Фото с телеграммы Олега Гороховского

В сообщении Олег Гороховский подчеркнул, что у Monobank сумели достичь очень высокого уровня противодействия. По его словам, их модели останавливают более "80% этого безумия". Бизнесмен также подчеркнул, если бы этого не было, то цифры с махинациями были бы в 3 – 4 раза выше.

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