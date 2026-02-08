Что важно знать о переводе денег за границу из Украины?
Из Украины запрещено отправлять средства в ряд стран. В частности, в Россию, сообщает "Приватбанк".
Также не разрешается отправлять деньги в:
- Беларусь;
- Иран;
- Ирак;
- Сирию;
- КНДР;
- на Кубу.
Заметим, что сотрудничество запрещено и с рядом непризнанных территорий:
- АР Крым;
- Приднестровье;
- Республика Южная Осетия;
- Республика Абхазия;
- Косово;
- Турецкая республика Северного Кипра.
Интересно! Как отмечает банк, в некоторые страны переводы не доходят, потому что там есть внутренние ограничения. Речь идет о Японии, Канаде, США и Индии.
Украинцы могут пересылать на карту другого лица за границу до 100 000 гривен ежемесячно. Речь идет в том числе о суммах в валюте, они должны быть эквивалентны лимиту.
Если опираться на официальные курсы, установленные НБУ сегодня, получится, что:
- разрешено перевести примерно – 2,3 тысячи долларов;
- или – 1,9 тысячи евро.
Заметим, что с 14 января 2026 года произошло смягчение валютных ограничений. Такие изменения положительно повлияют на бизнес, сообщает НБУ.
Регулятор внедрил новый лимит – "заемный". Это даст большую свободу украинским предприятиям в управлении привлеченными ими средствами из-за рубежа.
Размер "заемного" лимита будет равен сумме средств, поступившей по кредиту или займу из-за рубежа в иностранной валюте на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года,
– указывает НБУ.
Фактически, таким образом, бизнесу станет проще. Он сможет легче переводить деньги за границу. В частности, чтобы возместить средства за возвращенный товар.
Сколько можно провозить наличных через границу Украины?
Сейчас без декларирования можно провезти через границу максимально – 10 тысяч евро на одного человека. В эту сумму входит вся валюта иностранных государств (в эквиваленте).
Также в указанный лимит засчитываются банковские металлы. Нужно учитывать и то, что расчеты происходят по курсу, который НБУ установил в день пересечения границы.