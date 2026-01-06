Именно так воруют деньги украинцев: самые распространенные схемы карточного мошенничества в 2025 году

Многие украинцы сталкиваются с мошенниками, которые пытаются похитить их деньги с карточек. Иногда злоумышленниками таки удается достичь цели. Как показывает статистика, сейчас чаще всего мошенники выманивают деньги с карточек с помощью манипуляций.

Как чаще всего выманивают деньги с карточек украинцев?

Мошенники развиваются и постоянно придумывают новые схемы, рассказала 24 Каналу банкир Анна Довгальская.

Самые популярные методы мошенничества следующие:

Мошенничество с инвестициями

Это метод, когда мошенники действуют в длинную. "Жертва" в течение долгого времени уверена, что она инвестирует, например, в крипту.

Чтобы подтвердить подлинность этих действий, мошенники даже создают профессиональные вебплатформы. Назначение таких ресурсов – имитировать деятельность брокеров.

Интересно! Может быть создан личный кабинет, где человек видит фейковую прибыль.

Проблемы вскроются лишь тогда, когда человек захочет вывести деньги. Мошенники начнут требовать комиссию за снятие и просто "выкинут" человека из сервиса.

Мошенничество с помощью ИИ

Речь идет в первую очередь о голосовых и deepfake-атаках. Доходит до того, что некоторые мошенники имитируют близких людей "жертвы".

Мошеннические колл-центры

Такие масштабные организации имеют четкие скрипты работы. Благодаря этим алгоритмам, сотрудникам колл-центров часто удается убедить жертву.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления Глобус Банка Сейчас колл-центры достаточно распространенное в Украине явление. Очень часто на крючок таких работодателей попадает молодежь (преимущественно студенты), которым нужна работа, которые мечтают о карьерном росте. Собственно им обещают и карьерный рост, и стабильную работу, приглашают на собеседование, заставляют подписать соглашение о неразглашении и фактически берут в "лапы" мошеннической конторы.

Стоит отметить и распространение схемы "квишинга". То есть, фальшивых QR-кодов.

Какова ситуация с карточным мошенничеством в Украине?