Как таинственный трейдер сорвал куш?

Его профиль на платформе Polymarket заблаговременно насобирал позиции в контрактах, привязанных к отстранению Николаса Мадуро, причем по ценам, которые до рейда выглядели как ставка на крайне маловероятный сценарий. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным Polymarket, до задержания Мадуро эти ставки стоили около 34 тысячи долларов, но резко выросли в цене после появления новостей о военной операции США.

Известно, что после создания анонимного аккаунта 27 декабря трейдер выкупил контракты на 96 долларов, которые бы окупились, если бы американцы вторглись в Венесуэлу до 31 января. Позже он сделал еще несколько подобных ставок.

Справка: платформы типа Polymarket работают через торговлю контрактами "да / нет", которые позволяют пользователям делать ставки реальные события – от спорта и развлечений до политики. Когда контракт стоимостью в несколько центов выплачивают в размере 1 доллара, трейдеры, которые имеют доступ к непубличной информации, могут получить огромные суммы за считанные часы или дни.

Интересно, что Polymarket ранее сталкивался с проверкой относительно потенциальной инсайдерской торговли. И хотя американцы пока не имеют доступа к основной платформе ставок, многие трейдеры используют VPN, чтобы обойти запрет.

В США обеспокоены инсайдерской торговлей

Утром понедельника, 5 января, основные фондовые индексы резко пошли вверх, цены на нефть также поднялись, а акции энергетических компаний показали заметный прирост – после новостей о захвате Мадуро американскими военными на выходных.

Дефолтные гособлигации Венесуэлы также резко подорожали: инвесторы начали закладывать сценарий масштабной и сложной реструктуризации суверенного долга. Бумаги, выпущенные правительством и государственной нефтяной компанией PDVSA, прибавили около 10 центов на доллар номинала, то есть почти 30%, – на фоне ажиотажного спроса со стороны оптимистично настроенных покупателей.

Однако таинственная сделка, вероятно, окажется в центре внимания американских законодателей, которые уже давно добиваются более жестких правил в отношении инсайдерской торговли. В частности, речь идет о двухпартийных инициативах, предусматривающих возможный запрет торговли акциями для самих конгрессменов.

Более того, после новостей о ставке на Мадуро конгрессмен-демократ Ричи Торрес заявил, что на этой неделе подаст законопроект. Документ должен запретить избранным должностным лицам, законодателям и федеральным служащим делать ставки на платформах прогнозных рынков, поскольку они могут иметь доступ к важной непубличной информации.

Какие подробности известны о захвате Мадуро?