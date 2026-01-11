Самый высокий номинал евро: когда такая банкнота исчезла из кошельков

В Европе постепенно выводят из обращения самую высокую по номиналу банкноту, которая принадлежала к первой серии выпуска евро. Впрочем, ее не включили во вторую серию, которая называлась "Европа". Несмотря на то, что банкноту прекратили печатать еще в 2019 году, она до сих пор является платежеспособной.

Когда 500 евро прекратили выпускать?

Подтверждение того, что банкноту в 500 евро было решено постепенно выводить из обращения, было опубликовано на сайте Европейского парламента, передает 24 Канал.

Это произошло по решению Евроцентробанка еще в 2016 году, который принял поэтапный вывод крупнейшей в то время по номиналу евробанкноты. По состоянию на 26 апреля 2019 года, во многих странах еврозоны ее выпуск уже прекратили.

На замену первой серии евробанкнот, которые впервые были выпущены в 2002 году, пришла вторая серия под названием "Европа". Если первая серия состояла из 7 номиналов, где были 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, то во второй серии только 6 номиналов.

Хотя пока неизвестно, сколько купюр номиналом 500 евро хранится у людей или в финучреждениях, но они до сих пор считаются официальным платежным средством пока не будут исчерпаны их запасы. То есть за эти средства можно приобрести вещь или услугу, по состоянию на сегодня.

Что означает вторая серия евробанкнот "Европа"?

Вторая серия "Европа" была разработана для того, чтобы заменить первую серию. Дело в том, что первая серия была напечатана с менее защищенными элементами от подделок, пишут в Евроцентробанке.

Зато серию банкнот "Европа" не только было труднее подделать, но они еще и должны были не так сильно изнашиваться. А это, свою очередь, влияло на их влияние на окружающую среду, ведь расходы на печать новых купюр снижались до минимума.

Название серии связано с тем, что защитные элементы, которые были на купюрах, содержали портреты принцессы Европы. Эта фигура происходит из древнегреческой мифологии и добавляет банкнотам человеческого колорита.

Первые банкноты второй серии начали входить в обращение в 2013 году, а завершился процесс в 2019 году, когда были выпущены новые в то время 100 и 200 евро.

По состоянию на 2025 год, ЕЦБ начал процесс выпуска новой серии для замены банкнот "Европа". Известно, что был запущен конкурс дизайна будущих купюр, а до конца 2026 года ожидается, что Совет ЕЦБ примет окончательный вариант дизайна.

Можно ли рассчитываться старыми евро в Украине?