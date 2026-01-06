Что известно об этой истории?

Главная героиня истории – Дарья ехала в автобусе вместе с парой украинки и итальянца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads.

Во время остановки, к Дарье подошел итальянец и начал разговор. Темы были нейтральные, как говорит девушка, мужчина задавал много вопросов.

Затем итальянец резко сменил тему. Он начал рассказывать, какая Украина плохая и, что уважает Путина. Дарья справедливо возмутилась на его слова.

Вы понимаете, что вы разговариваете сейчас с украинкой? Вы едете в мою страну и говорите такие ужасные вещи. На что он говорит: – Такого же мнения и моя жена, и она такая же украинка, как и ты,

– рассказала девушка.

На эти слова итальянца девушка возразила. Она указала, что она и его жена "разные украинки".

Этот разговор слышали и другие пассажиры. Они поддержали намерение девушки обратиться к пограничникам и сообщить им информацию, о позиции итальянца.



Как развивалась ситуация с итальянцем, который не любит Украину в тредс / Скриншот Threads

Итальянца таки не пропустили. Более того, мужчину и его спутницу направили на допрос.

Ситуация, которую описала Дарья, сильно задела украинцев. Настолько что Monobank выпустил новый скин с цитатой девушки, сообщил Олег Гороховский.



Как выглядит новый скин Monobank / Фото из Threads Олега Гороховского

Что еще известно об этой ситуации?