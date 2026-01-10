Не долларом единым: каким валютам доверяют центральные банки

Сейчас доллар США остается резервной валютой, доминирующей среди других. На сегодня 57% мировых резервов приходится именно на нее. Впрочем, есть валюты, которые в рейтинге после доллара и евро также отличаются своей долей. В частности это касается иены, фунта стерлинга и других.

Какой рейтинг валют мира после доллара и евро?

После доли резервов у доллара в центральных банка на уровне 6,6 триллиона долларов и доли евро в 2,3 триллиона, третье место принадлежит японской иене, передает 24 Канал со ссылкой на Visual Capitalist.

Зато четвертое место в рейтинге занимает фунт стерлинга, а замыкает пятерку канадский доллар.

Сейчас резервные резервы распределены между несколькими меньшими валютами:

Японская иена – 667 012 миллионов долларов (5,81%),

Фунт стерлингов – 542 754 миллиона (4,73%)

Канадский доллар – 318 074 миллиона (2,77%),

Китайский юань – 249 891 миллиона (2,18%),

Австралийский доллар – 235 463 миллиона (2,05%),

Швейцарский франк – 20 476 миллионов (0,18%).

Поэтому японская иена и фунт стерлингов в целом составляют более 10% мировых резервов. А вот канадский и австралийский доллары, а также китайский юань и швейцарский франк несущественные доли.

Справка: рейтинг сформирован в соответствии с данными Международного валютного фонда с использованием данных COFER (валютный состав официальных валютных резервов).

Какова основа мировых валютных резервов?

Результаты МВФ свидетельствуют о том, что в III квартале 2025 года общие валютные резервы выросли до 13 триллионов долларов. Это больше, чем во II квартале, где показатель был на уровне 12,94 триллиона долларов.

Доля активов в долларах США за этот период упала – до почти 57% с 57,08%. Дело в том, что в III квартале влияние колебаний обменного курса на долю доллара был ограниченным, а вот во II квартале именно этот фактор объяснял все сокращение его доли.

Зато доля евро выросла до 20,33% с 20,24%, а колебания обменного курса на нее мало повлияли.

Кроме того, известно, что фиксируется рост резервов фунта стерлингов, что означает восстановление доверия к экономике Великобритании. А также можно говорить об относительной стабильности китайского юаня, который рассматривают как довольно жизнеспособный компонент для резервов.

