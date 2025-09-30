Как подорожало золото?

Утром во вторник спотовая цена на золото выросла на 1%. Она достигла 3 870,14 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Опять дешевеет: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

Обратите внимание! Стоимость слитков выросла на 12,3% за сентябрь.

Уровень в 4 000 долларов сейчас кажется жизнеспособной целевой ценой для золота на конец года, тогда как рыночная динамика, такая как более низкие процентные ставки и текущие геополитические горячие точки, продолжают работать в пользу драгоценного металла,

– отметил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Вотерер.

Что больше всего влияет на стоимость золота сейчас:

Ожидания трейдеров относительно снижения ставок ФРС. Сейчас ожидается их корректировка "вниз" на 25 базисных пунктов.

Сейчас ожидается их корректировка "вниз" на 25 базисных пунктов. Вероятная приостановка работы американского правительства. Этого можно избежать. Известно, что Трамп и его команда продолжают попытки откорректировать ситуацию.

Нужно понимать, что золото процветает в условиях неопределенности. Ведь именно оно считается безопасным активом.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?

Спотовая стоимость серебра выросла на 0,3%. Она увеличилась до 47,08 доллара за унцию. С начала месяца этот металл вырос в цене на 18,6%.

Подорожала и платина. Этот драгоценный металл вырос в цене на 0,5% и достиг 1 609,40 доллара за унцию.

Палладий вырос в цене на 0,9%. 1 унция этого металла достигла – 1 278,62 доллара.

Что произошло с ценами на драгоценные металлы?

29 сентября золото установило предыдущий ценовой рекорд. Оно достигло – 3 819,59 доллара за унцию.

Подорожало вчера и серебро более чем на 2%. Этот металл имел цену – 46,94 доллара за унцию.

Обратите внимание! По данным НБУ, закупочная цена на банковское золото сейчас – 5 036,15 гривны за грамм.