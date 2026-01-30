Какие периоды засчитывают в страховой стаж?

Речь только о промежутках времени, за которые был уплачен единый социальный взнос, о чем напомнили в Пенсионном фонде.

До лет, когда за работника не платили единый социальный взнос, могут входить:

работы без официального оформления;

гражданско-правовые договоры до 2016 года, когда взносы не перечислялись;

обучение в вузах и колледжах после 2004 года;

работы до 2004 года, если о ней нет записи в трудовой книжке.

Обратите внимание! Если человек не платил ЕСВ много лет, то эти годы не засчитают в стаж. Соответственно, их может не хватить для назначения пенсии.

На вебпортале Пенсионного фонда Украины страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года. До этого стаж был трудовым. Об этом сообщили в Дії.

Трудовой стаж, полученный до 2004 года, полностью засчитывается в общий страховой стаж работника.

Если трудовая деятельность началась до 2004 года, то можно самостоятельно добавить соответствующую информацию, прислав скан-копии документов.

Что еще следует знать о стаже?