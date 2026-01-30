Какие периоды засчитывают в страховой стаж?
Речь только о промежутках времени, за которые был уплачен единый социальный взнос, о чем напомнили в Пенсионном фонде.
Читайте также Пенсия в 60, 63 или 65 лет: как изменится сумма в зависимости от возраста выхода на отдых
До лет, когда за работника не платили единый социальный взнос, могут входить:
- работы без официального оформления;
- гражданско-правовые договоры до 2016 года, когда взносы не перечислялись;
- обучение в вузах и колледжах после 2004 года;
- работы до 2004 года, если о ней нет записи в трудовой книжке.
Обратите внимание! Если человек не платил ЕСВ много лет, то эти годы не засчитают в стаж. Соответственно, их может не хватить для назначения пенсии.
На вебпортале Пенсионного фонда Украины страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года. До этого стаж был трудовым. Об этом сообщили в Дії.
Трудовой стаж, полученный до 2004 года, полностью засчитывается в общий страховой стаж работника.
Если трудовая деятельность началась до 2004 года, то можно самостоятельно добавить соответствующую информацию, прислав скан-копии документов.
Что еще следует знать о стаже?
После того как стаж вместо трудового стал страховым, обучение в университете не засчитывается так же как годы работы. Обучение засчитывается в страховой стаж только до 1 января 2004 года.
Кроме того, с 1 января минимальный страховой взнос составляет е 1 902,34 гривны – он исчисляется как 22% от минимальной зарплаты. Именно эта сумма нужна для полного зачисления одного месяца в страховой стаж.