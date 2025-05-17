17 мая, 15:44
Монеты, за которые платят десятки тысяч: как узнать, какие это копейки
Основні тези
- Старые украинские монеты 1992 – 1996 годов могут стоить десятки тысяч гривен, особенно с производственными дефектами.
- Ценные монеты включают 2 копейки 1992 года за 17 – 30 тысяч гривен, 5 копеек 1992 года до 10 тысяч, 10 копеек 1992 года до 20 тысяч, и 1 гривну 1992 года до 37 тысяч гривен.
Старые украинские монеты могут принести владельцам десятки тысяч гривен. Ценятся особенно редкие экземпляры 1992 – 1996 годов. Также, ценятся монеты с производственными дефектами.
Какие монеты являются ценными
Согласно данным на сайте Монеты-ягоды, год выпуска монеты влияет на ее стоимость, передает 24 Канал.
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Кроме того, монеты с ошибками чеканки, например двойное изображение, смещение элементов или отсутствие деталей, считаются уникальными и ценятся среди нумизматов.
Монеты, которые можно выгодно продать:
- От 17 тысяч до 30 тысяч гривен можно получить за монету номиналом 2 копейки 1992 года.
- В то же время 5 копеек 1992 года стоят до 10 тысяч гривен.
- До 20 тысяч гривен можно продать 10 копеек 1992 года.
- За 7 тысяч гривен можно продать 25 копеек 1992 года, но ценятся только те образцы, которые имеют вдавленный трезубец.
- 50 копеек 1992 года можно продать за 11 тысяч гривен и самыми ценными считаются образцы, которые чеканились в 1992 году во время налаживания производства этих монет,
- 1 гривну 1992 года можно продать за 30 тысяч гривен, а некоторые нумизматы предлагают за эту монету до 37 тысяч гривен.
- Одним из самых дорогих разновидностей является 1 гривны 1992 года 2ААд. Считается, что ее перечеканили из 5 копеек СССР.
- За 16 тысяч гривен можно продать монету номиналом 1 гривны 1995 года выпуска. Это версия 2АА2, с тремя точками на гурте.
- В 1996 году также выпустили монеты, которые можно выгодно продать. В частности, это одна копейка, которую можно продать за 3 тысячи гривен. А одну гривну этого же года выпуска можно продать за 8 тысяч гривен (вариант с гладким гуртом).