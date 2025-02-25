Где нельзя прятать деньги

Украинцы имеют доступ к деньгам в разных форматах, но самые распространенные – это наличные и банковские карты. Когда речь идет о безопасности, то на ум приходит сразу несколько мест, где можно их спрятать, пишет 24 Канал.

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Однако это может быть рискованно, поскольку большинство из этих вариантов достаточно очевидны. Вот некоторые из них:

Под матрасом.

В середине книг на полке.

В ящиках и контейнерах на кухне или в ванной.

В бытовых электроприборах.

В сумках или чемоданах, которые не используют на ежедневной основе.

В сейфах, которые нельзя надежно закрепить.

Как правило, обо всех выше упомянутых местах грабители уже давно знают и проверяют их сразу. Владельцам автомобилей также стоит позаботиться о безопасности денег. В общем советуют не прятать и не оставлять деньги в машине. Во-первых, машина – это уже привлекательная цель для воров. К сожалению, никто не застрахован от угона автомобиля, аварий и тому подобное.

Во-вторых, машина – это не лучший вариант для хранения денег. Дело в том, что в авто в целом достаточно сложно найти надежный тайник для наличных или банковских карт. А так места как бардачок, под сиденьем, дверные панели и т.д. - это достаточно очевидные варианты.

Кроме того, стоит знать, как защитить доступ к деньгам на банковских счетах. Похищение банковских карт, их потеря, попытки злоумышленников получить доступ к картам – это достаточно привычные явления в современном мире. Поэтому стоит знать, как оперативно блокировать свои карты в разы возникновения ситуаций, которые могут привести к потере денег и как быстро связаться с банком для выяснения всех моментов.