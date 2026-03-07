Какие гривны подделают чаще всего?
В частности чаще всего подделают валюту старого образца, о чем сообщает Национальный банк Украины.
Читайте также За три копейки – 80 тысяч гривен: как разбогатеть на старых монетах
Чаще всего в 2024 году из обращения изымались банкноты двух номиналов:
- 500 гривен (78% от общего количества изъятых подделок);
- 200 гривен (18%).
Тогда как другие изъятые из обращения поддельные банкноты – номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 гривен – составляли лишь 4%.
По результатам 2024 года подделки банкнот нового образца составляют лишь 5,5% от общего количества подделок. В основном фальшивые деньги делают именно из старых купюр.
Это обусловлено тем, что современные гривны банкноты имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты. Более того, они не уступают по дизайну и защите банкнотам евро серии “Европа” и банкнотам долларов США серии "Новая генерация".
Обратите внимание! В то же время ситуация по подделкам остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны.
Что еще следует знать о "фальшивках" в Украине?
- Проверить подлинность купюры можно следующим образом: прикоснуться к ней, посмотреть против света и наклонить ее. Кроме того, если человек имеет сомнения относительно банкноты, то ему следует обратиться в банк.
- Поддельные деньги деньги чаще сбывают в точках, где больше всего распространена наличность. Это могут быть супермаркеты и заведения быстрого питания.