Які гривні підроблять найчастіше?

Зокрема найчастіше підроблять валюту старого зразка, про що повідомляє Національний банк України.

Найчастіше у 2024 році з обігу вилучалися банкноти двох номіналів:

500 гривень (78% від загальної кількості вилучених підробок); 200 гривень (18%).

Тоді як інші вилучені з обігу підроблені банкноти – номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 гривень – становили лише 4%.

За результатами 2024 року підробки банкнот нового зразка становлять лише 5,5% від загальної кількості підробок. Здебільшого фальшиві гроші роблять саме зі старих купюр.

Це зумовлено тим, що сучасніші гривні банкноти мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту. Ба більше, вони не поступаються за дизайном та захистом банкнотам євро серії “Європа” та банкнотам доларів США серії "Нова генерація".

Зверніть увагу! Водночас ситуація щодо підробок залишається контрольованою та не становить загрози для економіки країни.

Що ще слід знати про "фальшивки" в Україні?