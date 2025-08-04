Какую купюру выпустят в августе?
В августе Национальный банк Украины планирует выпустить новую памятную банкноту номиналом 100 гривен. Ее общий тираж составит 150 тысяч штук, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным НБУ, среди всего тиража предусмотрена печать двух неразрезанных листов, каждый из которых будет содержать по 24 банкноты. Название и детали оформления новой купюры пока не разглашают. В НБУ лишь отметили, что "тематика памятной банкноты пока разрабатывается".
Какие монеты выпустят в августе?
Кроме банкноты, в соответствии с Планом выпуска нумизматической продукции на 2025 год, в августе ожидается появление новых памятных монет.
Планируется выпуск таких позиций:
- монета к 130-летию со дня рождения Василия Вышиваного;
- монета, посвященная опошнянской керамике;
- набор из трех серебряных монет под названием "Государственные символы Украины".
Кроме того, Нацбанк рассматривает возможность постепенного вывода из обращения монет номиналом 10 копеек. В ведомстве объяснили, что такая инициатива позволит уменьшить государственные расходы на изготовление, транспортировку, хранение и обращение мелких денег.
Важно! Пока окончательного решения об изъятии не принято, 10-копеечные монеты будут оставаться в обращении.