Какую купюру выпустят в августе?

В августе Национальный банк Украины планирует выпустить новую памятную банкноту номиналом 100 гривен. Ее общий тираж составит 150 тысяч штук, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным НБУ, среди всего тиража предусмотрена печать двух неразрезанных листов, каждый из которых будет содержать по 24 банкноты. Название и детали оформления новой купюры пока не разглашают. В НБУ лишь отметили, что "тематика памятной банкноты пока разрабатывается".

Какие монеты выпустят в августе?

Кроме банкноты, в соответствии с Планом выпуска нумизматической продукции на 2025 год, в августе ожидается появление новых памятных монет.

Планируется выпуск таких позиций:

монета к 130-летию со дня рождения Василия Вышиваного;

монета, посвященная опошнянской керамике;

набор из трех серебряных монет под названием "Государственные символы Украины".

Кроме того, Нацбанк рассматривает возможность постепенного вывода из обращения монет номиналом 10 копеек. В ведомстве объяснили, что такая инициатива позволит уменьшить государственные расходы на изготовление, транспортировку, хранение и обращение мелких денег.

Важно! Пока окончательного решения об изъятии не принято, 10-копеечные монеты будут оставаться в обращении.