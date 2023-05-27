24 Канал решил собрать самую разную информацию об американском долларе, чтобы сформировать максимально полную картинку о валюте и ее актуальной динамике.

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5 интересных фактов о долларе США

Федеральный резерв не обновлял дизайн банкноты в 1 доллар с 1963 года. Главная причина – этот номинал редко подделывается;

В США денежная бумага для валюты состоит на 75% из хлопка и на 25% из льна, согласно Бюро гравировки и печати;

На банкноте номиналом в 1 доллар стоит обратить внимание на орла на обороте купюры. По данным Федерального резерва Филадельфии, стрелы в левом когте орла символизируют войну, а оливковая ветвь в правом когте гордой птицы – мир;

В основании пирамиды на оборотной стороне каждой долларовой банкноты изображены римские цифры MDCCLXXVI. Они символизируют 1776 год. Это дата подписания Декларации независимости США, по данным CBSNews.

Слоган, который мы привыкли видеть на американских долларах, добавили к дизайну в 1956 году. Речь идет о словах "In God We Trust".

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Доллар, мир и Украина / Фото Shutterstock

Роль валюты для мира

Сегодня американский доллар имеет два важных статуса на глобальном рынке. Во-первых, это главная резервная валюта в мире, после второй мировой войны. Такое решение было принято на Бреттон-Вудской конференции, которая также известна как Валютно-финансовая конференция ООН.

Тогда в США представители 44 стран обсудили условия регулирования международной валютно-финансовой политики. Тогда же создали Международный валютный фонд и Всемирный банк, Council of Foreign Relations.

Во-вторых, именно доллар чаще всего используется в рамках международной торговли. В тройку лидеров также входят евро и китайский юань. Федеральный резерв сообщал о следующих данных:

С 1999 по 2019 год именно на доллар приходилось 96% торговых счетов в Америке, 74% в Азиатско-тихоокеанском регионе и 79% в остальном мире;

именно на доллар приходилось торговых счетов в Америке, в Азиатско-тихоокеанском регионе и в остальном мире; Банки использовали доллар для около 60% всех международных депозитов и ссуд.

К теме! По состоянию на 2022 год, свыше 40% мирового долга выпущено в долларах. Поэтому иностранные банки нуждаются в значительных объемах этой валюты для того, чтобы продолжать свою деятельность. The Balance.

Мощности доллара на международном рынке, прежде всего, способствует сильная экономика США. Эта страна сейчас мировой лидер по данному показателю. Еще один важный фактор – эффективная и развитая судебная система.

Это способствует уверенности в защите собственных активов. Более того, в США считают принцип частной собственности чуть ли не сакральным.

Доллар, мир и Украина / Фото Shutterstock

Позиции доллара усиливают и структурные факторы. Рынки капитала в США достаточно глубоки и ликвидны. Это позволяет им поглотить сбережения других стран. Таким образом, доходы от международного "избытка сбережений" перерабатываются в активы США.

Кроме того, американский доллар инвесторы воспринимают как актив-убежище на случай турбулентных периодов в мировой экономике. В частности, в 2022 году доллар взлетел до максимума за 20 лет благодаря этому фактору. Добавим, что некоторые страны заявляют о необходимость дедолларизации. Однако эксперты убеждены, что сейчас альтернативы для этой валюты нет.

Доллар и Украина

В общем 1996 год стал поворотным моментом в истории Украины. Ведь именно тогда была проведена денежная реформа, в рамках которой гривна стала законной и единственной денежной единицей в стране. Международные эксперты назвали эту реформу шагом по стабилизации экономики Украины.

С этого времени можно и отслеживать динамику валютной пары доллар – гривна. Выделим наиболее важные и ощутимые изменения курса на рынке согласно данным НБУ :

В целом до 1998 года доллар в среднем стоил в Украине 1,83 гривны ; В этом году национальная валюта немного потеряла позиции на рынке на фоне экономического кризиса;

; В этом году национальная валюта немного потеряла позиции на рынке на фоне экономического кризиса; С 2000 до 2008 года ситуация на валютном рынке была достаточно стабильной. Средний курс колебался на уровне 5 – почти 6 гривен за доллар США;

ситуация на валютном рынке была достаточно стабильной. Средний курс колебался на уровне за доллар США; Этот период завершился глобальным финансовым кризисом, который серьезно ударил по мировой экономике. В том числе на этом фоне гривна ослабла против доллара. Курс вырос до 8 гривен за доллар ;

на этом фоне гривна ослабла против доллара. Курс вырос до ; Такую динамику валютная пара демонстрировала до начала нового исторического периода для Украины. Речь идет о 2014 годе, Революции Достоинства и начале российской агрессии.

После 2015 года стоимость доллара США в Украине не опускалась ниже отметки в 20 гривен. За последние почти 10 лет курс колебался в диапазоне от 21 к 27 гривен за доллар.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Национальный банк Украины контролирует курс валюты. Хотя глава центробанка уже анонсировал, что от фиксированного курса страна должна отказаться. Это одно из требований МВФ. До конца июня украинскому регулятору предстоит согласовать стратегию валютной либерализации.