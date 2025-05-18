Есть ли в Украине алмазы

Однако в Украине месторождения алмазов не обнаружены, пишет 24 Канал со ссылкой на Институт Геологии.

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В то же время проявления кимберлитового и лампроитового магматизма зафиксированы в таких областях:

Николаевской;

Волынской;

Кировоградской.

Кроме того, было найдено значительное количество кристаллов алмазов в терригенных отложениях разного возраста. Например, редкие кристаллы кимберлитового и лампроитового типа размером от 0,5 до 3,5 миллиметров встречаются в отдельных геологических образованиях, в частности в пределах Волыни и Кировоградского района.

Вторая группа – многочисленные мелкие зерна алмазов из неогеновых титан-циркониевых россыпей,

– сообщает Институт Геологии.

Третья категория содержит микрокристаллические агрегаты, известные как карбонадо. Однако их происхождение точно не определено, но они встречаются в титан-циркониевых россыпях Украины.

Значительный интерес представляют зеленые кристаллы из балтских отложений, которые имеют размер примерно 0,3 миллиметра и относятся к четвертой категории. А пятой группой являются импактные алмазы, образующиеся в результате падения метеоритов.

Примером этого является Белиновская астроблема в Житомирской области, где кратер диаметром около 5 километров образовался около 165 миллионов лет назад. Содержание алмазов в этой зоне достигает 9,8 карата на тонну породы.

Есть ли в Украине перспективы для поиска алмазов? Среди перспективных для поиска алмазов месторождений выделяются север Волыно-Подольской плиты, Северо-Западный район, Побужский регион, Кировоградский район и Приазовский мегаблок. В северной части Волыни найдены обломки кимберлитов, близких по составу к алмазоносным породам Якутии, а в Приазовье – лампроитовую трубку "Мечта", в которой установлено присутствие мелких зерен алмазов.

Важно! Подобные проявления позволяют предполагать наличие новых перспективных месторождений.