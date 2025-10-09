Какова ситуация в российском бюджете сейчас?
Кремль пытается продолжать финансировать войну, несмотря на критическую ситуацию в экономике, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Как ощущается бюджетный дефицит:
- бюджетники испытывают сокращение зарплат (некоторым вообще не выплачивают средства);
- нехватка людей на месяцах (в частности, учителей);
- подорожание услуг.
Реальную ситуацию можно увидеть на примере Архангельской области. Сейчас этот регион "выживает" самостоятельно, без дотаций.
Местное транспортное предприятие "Онегаавтотранс" еще прошлой весной накопили значительные долги перед работниками – почти 2 миллиона рублей.
Региональный минтранс обещал закрыть задолженность и возобновить работу, однако предприятие сталкивается с падением пассажиропотока, подорожанием топлива, запчастей и обслуживания автопарка, а также с недостаточным бюджетным финансированием,
– отмечает разведка.
Обратите внимание! Из-за этой ситуации, работники даже устроили забастовку. Однако конкретных решений так и не было предложено.
Также жители этого региона говорят о том, что им пришли аномально большие платежки за коммуналку. В частности, отопление.
Почему Кремль изымает активы некоторых акционеров?
Конфискованы были активы на десятки миллиардов долларов. Причем, принадлежали они как иностранным инвесторам, так и российским миллиардерам, сообщает Reuters.
Заметьте! Эти активы переходили "из рук в руки", преимущественно их конфисковывало именно государство. Основной причиной таких действий Москвы называют войну России против Украины.
В результате этой ситуации у части российской элиты назревало недовольство. Особенно много несогласных, как известно, среди рыночно ориентированных технократов.
Источники Reuters говорят, что MOEX официально пожаловалась в Центробанк относительно вероятного нарушения закона правительством. Речь идет о конфискации контрольного пакета акций золотодобывающей компании UGC.
Хотя в жалобе не ставилось под сомнение само изъятие, центральный банк постановил, что государство не сделало обязательное предложение о выкупе акционерам публичной компании, и попросил агентство государственного имущества выполнить это предложение,
– отмечает издание.
Важно! Московская биржа и Минфин эту ситуацию не комментируют.
Какая ситуация в российской экономике сейчас?
Индекс Мосбиржи продолжает падать. Он снижается уже в течение 5 недель. Сейчас, как известно, этот показатель составляет – 2 583,25 пункта.
В России "проседают" некоторые отрасли. В частности, ощутимый кризис в угольной промышленности. Дело в том, что в этой сфере растет количество убыточных предприятий, с января по июль она достигла – 65,4% от общего количества.