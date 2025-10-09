Какова ситуация в российском бюджете сейчас?

Кремль пытается продолжать финансировать войну, несмотря на критическую ситуацию в экономике, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Как ощущается бюджетный дефицит:

бюджетники испытывают сокращение зарплат (некоторым вообще не выплачивают средства);

нехватка людей на месяцах (в частности, учителей);

подорожание услуг.

Реальную ситуацию можно увидеть на примере Архангельской области. Сейчас этот регион "выживает" самостоятельно, без дотаций.

Местное транспортное предприятие "Онегаавтотранс" еще прошлой весной накопили значительные долги перед работниками – почти 2 миллиона рублей.

Региональный минтранс обещал закрыть задолженность и возобновить работу, однако предприятие сталкивается с падением пассажиропотока, подорожанием топлива, запчастей и обслуживания автопарка, а также с недостаточным бюджетным финансированием,

– отмечает разведка.

Обратите внимание! Из-за этой ситуации, работники даже устроили забастовку. Однако конкретных решений так и не было предложено.

Также жители этого региона говорят о том, что им пришли аномально большие платежки за коммуналку. В частности, отопление.

Почему Кремль изымает активы некоторых акционеров?

Конфискованы были активы на десятки миллиардов долларов. Причем, принадлежали они как иностранным инвесторам, так и российским миллиардерам, сообщает Reuters.

Заметьте! Эти активы переходили "из рук в руки", преимущественно их конфисковывало именно государство. Основной причиной таких действий Москвы называют войну России против Украины.

В результате этой ситуации у части российской элиты назревало недовольство. Особенно много несогласных, как известно, среди рыночно ориентированных технократов.

Источники Reuters говорят, что MOEX официально пожаловалась в Центробанк относительно вероятного нарушения закона правительством. Речь идет о конфискации контрольного пакета акций золотодобывающей компании UGC.

Хотя в жалобе не ставилось под сомнение само изъятие, центральный банк постановил, что государство не сделало обязательное предложение о выкупе акционерам публичной компании, и попросил агентство государственного имущества выполнить это предложение,

– отмечает издание.

Важно! Московская биржа и Минфин эту ситуацию не комментируют.

Какая ситуация в российской экономике сейчас?