Без этого показания могут не учесть: что изменится для потребителей

Украинцев предупредили об особенностях передачи показаний электросчетчиков. Несоблюдение установленных правил может повлиять на правильность расчетов за потребленную электроэнергию.

Как изменится подача показателей за свет?

Корректное начисление платы за электроэнергию зависит не только от показаний счетчика, но и от своевременности их передачи. Если потребитель не подаст данные в определенный период, объем потребления могут рассчитать по среднесуточным показателям, отмечают в "Газправде".

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В то же время для пользователей обновили сервис передачи показаний, дополнив его новыми функциями, которые должны уменьшить количество ошибок при подаче информации. Обновленный сервис позволяет после авторизации просматривать историю переданных показаний и информацию об установленном электросчетчик.

В частности, после введения лицевого счета отображаются модель и серийный номер прибора учета. Это особенно актуально для жителей домов, где установлено несколько счетчиков, ведь помогает избежать передачи данных не с того устройства.

Важно! Также пользователям стали доступны пошаговые инструкции по снятию показаний для различных типов счетчиков и информация о порядке действий в случае обнаружения неисправностей.

Кроме обновленной страницы, потребители могут воспользоваться чат-ботами в Viber и Telegram, для которых подготовили отдельные видеоинструкции. Это дает возможность быстро передать показания удобным способом и минимизировать риск ошибок при заполнении данных.

Почему важно не пропустить сроки?

Энергетики напоминают, что передавать показания нужно за два дня до завершения месяца и в течение трех дней после его начала.

Если этого не сделать, оператор системы распределения будет определять объем потребленной электроэнергии по среднесуточным показателям. Поэтому суммы в платежках могут не соответствовать фактическому потреблению.

Как можно уменьшить расходы на электроэнергию?