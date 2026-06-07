Как изменится подача показателей за свет?

Корректное начисление платы за электроэнергию зависит не только от показаний счетчика, но и от своевременности их передачи. Если потребитель не подаст данные в определенный период, объем потребления могут рассчитать по среднесуточным показателям, отмечают в "Газправде".

Интересно Какая будет пенсия, если имеешь стаж 28 лет

В то же время для пользователей обновили сервис передачи показаний, дополнив его новыми функциями, которые должны уменьшить количество ошибок при подаче информации. Обновленный сервис позволяет после авторизации просматривать историю переданных показаний и информацию об установленном электросчетчик.

В частности, после введения лицевого счета отображаются модель и серийный номер прибора учета. Это особенно актуально для жителей домов, где установлено несколько счетчиков, ведь помогает избежать передачи данных не с того устройства.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Важно! Также пользователям стали доступны пошаговые инструкции по снятию показаний для различных типов счетчиков и информация о порядке действий в случае обнаружения неисправностей.

Кроме обновленной страницы, потребители могут воспользоваться чат-ботами в Viber и Telegram, для которых подготовили отдельные видеоинструкции. Это дает возможность быстро передать показания удобным способом и минимизировать риск ошибок при заполнении данных.

Почему важно не пропустить сроки?

Энергетики напоминают, что передавать показания нужно за два дня до завершения месяца и в течение трех дней после его начала.

Если этого не сделать, оператор системы распределения будет определять объем потребленной электроэнергии по среднесуточным показателям. Поэтому суммы в платежках могут не соответствовать фактическому потреблению.

Как можно уменьшить расходы на электроэнергию?