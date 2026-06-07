Как изменится подача показателей за свет?
Корректное начисление платы за электроэнергию зависит не только от показаний счетчика, но и от своевременности их передачи. Если потребитель не подаст данные в определенный период, объем потребления могут рассчитать по среднесуточным показателям, отмечают в "Газправде".
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В то же время для пользователей обновили сервис передачи показаний, дополнив его новыми функциями, которые должны уменьшить количество ошибок при подаче информации. Обновленный сервис позволяет после авторизации просматривать историю переданных показаний и информацию об установленном электросчетчик.
В частности, после введения лицевого счета отображаются модель и серийный номер прибора учета. Это особенно актуально для жителей домов, где установлено несколько счетчиков, ведь помогает избежать передачи данных не с того устройства.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Важно! Также пользователям стали доступны пошаговые инструкции по снятию показаний для различных типов счетчиков и информация о порядке действий в случае обнаружения неисправностей.
Кроме обновленной страницы, потребители могут воспользоваться чат-ботами в Viber и Telegram, для которых подготовили отдельные видеоинструкции. Это дает возможность быстро передать показания удобным способом и минимизировать риск ошибок при заполнении данных.
Почему важно не пропустить сроки?
Энергетики напоминают, что передавать показания нужно за два дня до завершения месяца и в течение трех дней после его начала.
Если этого не сделать, оператор системы распределения будет определять объем потребленной электроэнергии по среднесуточным показателям. Поэтому суммы в платежках могут не соответствовать фактическому потреблению.
Как можно уменьшить расходы на электроэнергию?
- Сейчас бытовой тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут платить меньше в ночное время.
- С 23:00 до 7:00 электроэнергия для них стоит 2,16 гривны за киловатт-час, то есть вдвое дешевле. Поэтому правильное использование многозонного учета вместе со своевременной передачей показаний позволяет избежать неточностей в начислениях и оптимизировать расходы на оплату коммунальных услуг.