Як зміниться подача показників за світло?

Коректне нарахування плати за електроенергію залежить не лише від показників лічильника, а й від своєчасності їх передачі. Якщо споживач не подасть дані у визначений період, обсяг споживання можуть розрахувати за середньодобовими показниками, наголошують у "Газправді".

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Водночас для користувачів оновили сервіс передачі показань, доповнивши його новими функціями, які мають зменшити кількість помилок під час подання інформації. Оновлений сервіс дозволяє після авторизації переглядати історію переданих показань та інформацію про встановлений електролічильник.

Зокрема, після введення особового рахунку відображаються модель і серійний номер приладу обліку. Це особливо актуально для мешканців будинків, де встановлено кілька лічильників, адже допомагає уникнути передачі даних не з того пристрою.

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Важливо! Також користувачам стали доступні покрокові інструкції зі зняття показань для різних типів лічильників та інформація про порядок дій у разі виявлення несправностей.

Окрім оновленої сторінки, споживачі можуть скористатися чат-ботами у Viber та Telegram, для яких підготували окремі відеоінструкції. Це дає можливість швидко передати показання у зручний спосіб та мінімізувати ризик помилок під час заповнення даних.

Чому важливо не пропустити строки?

Енергетики нагадують, що передавати показання потрібно за два дні до завершення місяця та протягом трьох днів після його початку.

Якщо цього не зробити, оператор системи розподілу визначатиме обсяг спожитої електроенергії за середньодобовими показниками. Через це суми у платіжках можуть не відповідати фактичному споживанню.

Як можна зменшити витрати на електроенергію?