Сколько нужно иметь стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?
Для выхода на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа. Минимальный показатель зависит именно от возраста, сообщает ПФУ.
Читайте также Налоги для пенсионеров: сколько отчисляют с зарплаты после выхода на пенсию
По состоянию на 2026 год, требования следующие:
- чтобы выйти на пенсию в 60 лет, сейчас нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа;
- для выхода на заслуженный отдых в 63 года, минимум – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какой будет размер пенсии при стаже 28 лет?
Имея 28 лет стажа, сейчас лицо может уйти на пенсию в 63 года. При расчетах также учтем, что:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- такое лицо имело доход 15 тысяч гривен;
- идет на заслуженный отдых на общих условиях.
Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Если опираться на данные, приведенные выше, пенсионная выплата будет составлять примерно – 4,6 тысячи гривен.
Какой размер пенсии, если проработал 28 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что еще должны знать пенсионеры о стаже?
До 2028 года требования к стажу для выхода на пенсию изменятся. Речь идет именно о показателях для 60 и 63 лет. Они ежегодно будут расти. А вот минимум для 65 лет и в дальнейшем будет составлять 15 лет страхового стажа.
Не весь стаж могут учитывать при расчете пенсии. Речь идет, частности о периодах, когда лицо работало неофициально. То есть, количество проработанных вами лет может значительно отличаться от размера официального стажа.