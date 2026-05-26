Сколько нужно иметь стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

Для выхода на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа. Минимальный показатель зависит именно от возраста, сообщает ПФУ.

По состоянию на 2026 год, требования следующие:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет , сейчас нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа;

, сейчас нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа; для выхода на заслуженный отдых в 63 года , минимум – 23 года страхового стажа;

, минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какой будет размер пенсии при стаже 28 лет?

Имея 28 лет стажа, сейчас лицо может уйти на пенсию в 63 года. При расчетах также учтем, что:

такое лицо имело доход 15 тысяч гривен;

идет на заслуженный отдых на общих условиях.

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Если опираться на данные, приведенные выше, пенсионная выплата будет составлять примерно – 4,6 тысячи гривен.



Какой размер пенсии, если проработал 28 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что еще должны знать пенсионеры о стаже?