Действительно ли могут вырасти цены на свет и тепло?
Нардеп Андрей Павловский указал, что законопроект №13219 предусматриваются расходы на почти 37 миллиардов гривен в пользу частных производителей солнечной и ветровой электроэнергии, сообщил чиновник на своей странице на Facebook.
Как говорит Павловский, "финансирование" должно произойти благодаря повышению тарифов для обычных граждан.
Сегодня, в первый день работы 15-й сессии Верховной Рады, народные депутаты проголосовали за два законопроекта, которыми собираются провалы власти в энергетике оплатить за счет обычных украинцев и предпринимателей.
Раскритиковал нардеп и законопроект №14067. По словам Павловского, этот документ предусматривает модернизацию систем теплокоммунэнерго. Однако это будет происходить не благодаря репарациям, а – тарифной политике.
А вот Председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус опроверг это утверждение. Он сказал, что эти законопроекты не предусматривают изменение цен для бытовых потребителей, сообщает Верховна Рада.
В соцсетях распространяют ложную информацию о якобы повышении тарифов для населения. Конечно же, это неправда. Напомню, что с августа 2022 года в Украине установлен мораторий на повышение тарифов на тепло. Поэтому и в этом месяце, и в следующем они будут такими, как были раньше, пока не будет изменен этот закон. А сейчас даже нет законопроектов для его изменения.
Заметим, что тарифы на электроэнергию для населения устанавливает именно правительство. Сейчас разницу между рыночной ценой и действующим тарифом компенсируют государственные компании, речь идет о:
- "Укргидроэнерго";
- а также – НАЭК "Энергоатом".
Что важно знать о стоимости электроэнергии в Украине сейчас?
ПСО на повышение стоимости электроэнергии для бытовых потребителей продлен. Оно будет действовать до апреля 2026 года.
На данный момент тариф на электроэнергию для бытовых потребителей – 4,32 гривны за киловатт-час. Меньше могут платить только владельцы счетчиков на несколько зон в определенные часы.