Прежде всего, Андрей Пышный заявил, что украинцы не должны терять деньги из-за надуманной проблемы с изношенными и поврежденными банкнотами. В частности, глава Нацбанка назвал купюры, которые являются действительными.

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Глава НБУ о требованиях к обмену валют

Пышный отметил, что все доллары, выпущены после 1914 года является действительным и законным платежным средством. Разделение банкнот на так называемые "белые" 100 долларов на "синие" 90 долларов является аморальным и недопустимым.

"Белые" или "синие" – они все равно "зеленые". Их стоимость определяет номинал и обменный курс,

– подчеркнул глава НБУ.

Также нельзя требовать с клиентов дополнительных комиссий в таких условиях. То есть на стоимость валюты не влияют ни ее дизайн, ни год выпуска, ни номинал. По словам Пышного, для решения искусственной проблемы с изношенными или поврежденными банкнотами НБУ забрал из этого процесса человеческий фактор:

Если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот, их обязаны обменять;

То есть кассиры не имеют права "на глаз" определять стоимость купюр или их состояние и на основе этого осуществлять обменно-валютные операции.

Глава украинского центробанка добавил, что на все нарушения, креативные "толкования" или игнорирование требований, обязательно будет адекватная реакция. Пышный отметил, что сочинение собственных требований и комиссии за вымышленные услуги могут повлечь за собой ответственность как в виде штрафов, так и потери лицензии. О размерах штрафов для разных участников на рынке – читайте по ссылке.