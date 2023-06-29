Перш за все, Андрій Пишний заявив, що українці не повинні втрачати гроші через надуману проблему зі зношеними та пошкодженими банкнотами. Зокрема, глава Нацбанку назвав купюри, які є дійсними.

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Глава НБУ про вимоги до обміну валют

Пишний наголосив, що усі долари, випущені після 1914 року є дійсними та законним платіжним засобом. Поділ банкнот на так звані "білі" 100 доларів на "сині" 90 доларів є аморальним та неприпустимим.

"Білі" чи "сині" – вони все одно "зелені". Їхню вартість визначає номінал та обмінний курс,

– наголосив очільник НБУ.

Також не можна вимагати з клієнтів додаткові комісії у таких умовах. Тобто на вартість валюти не впливають ні її дизайн, ні рік випуску, ні номінал. За словами Пишного, для розв'язання штучної проблеми зі зношеними чи пошкодженими банкнотами, НБУ забрав з цього процесу людський фактор:

Якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот, то їх зобов'язані обміняти;

Тобто касири не мають право "на око" визначати вартість купюр чи їхній стан і на основі цього здійснювати обмінно-валютні операції.

Глава українського центробанку додав, що на усі порушення, креативні "тлумачення" чи ігнорування вимог обов'язково буде адекватна реакція. Пишний наголосив, що вигадування власних вимог та комісії за вигадані послуги можуть потягнути за собою відповідальність як у вигляді штрафів, так і втрати ліценції. Про розміри штрафів для різних учасників на ринку – читайте за посиланням.