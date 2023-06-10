Национальный банк Украины определил основные требования к обмену доллара и других валют. Кроме того, банки, небанковские финансовые учреждения, операторы почтовой связи обязаны иметь лицензию для работы с обменом иностранных валют и действовать в рамках требований регулятора, информирует 24 Канал.

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Что стоит знать об обмене валют

Прежде всего, следует отметить, что учреждения, имеющие право проводить обменно-валютные операции, не могут устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

Например, все банкноты доллара США выпущены после 1914 года остаются законным платежным средством. В Нацбанке также подчеркнули, что в его нормативных документах отсутствует такое понятие как "старые банкноты".

Важно! Национальный банк Украины опроверг информацию о намерении собирать информацию о платежах с банковских карт и счетов физических лиц. Более подробно об этом читайте здесь.

Следует добавить, если купюра иностранной валюты сильно сносилась в обращении или имеет определенные повреждения, то на такой случай предусмотрена опция инкассо. Если банки все-таки отказывают в обмене валют, следует действовать по следующему алгоритму:

Обратитесь к начальнику отделения с запросом обменять купюры;

В случае категорического отказа вы всегда можете обратиться в НБУ для официальных разъяснений правомерности такого отказа.

В начале июня глава Налогового комитета в парламенте Даниил Гетманцев также прокомментировал ситуацию с обменом валют в Украине. Чиновник предупредил банки, обменники и другие уполномоченные учреждения, что, так сказать, слишком пристальное внимание к "точкам" на банкнотах может им дорого стоить.

Гетманцев заявил, что НБУ уже изучает этот вопрос. Кроме того, он призвал обращаться к нему, если возникнут проблемы с обменом валют.