Еще одна цель новшеств Нацбанка – это урегулирование недоразумений, которые могут возникнуть во время обменно-валютных операций, а также свести на нет человеческий фактор при оценке износа банкнот.

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Правила обмена иностранных валют НБУ

Прежде всего, в Нацбанке отменили перечень признаков незначительно изношенных банкнот в соответствующих нормативных документах Итак, все купюры иностранных валют, подлинность которых подтвердили, обязаны принимать для обмена. Есть только два исключения:

Значительно изношены банкноты;

Поврежденные банкноты.

Также НБУ принял решение о запрете отказывать клиентам в обмене иностранных валют, которые они соответствуют дизайну и имеют все элементы защиты согласно оценке иностранных центральных банков.

Кроме того, всем учреждение, имеющим право на проведение обменно-валютных операций, нельзя указывать номинал и год эмиссии банкнот иностранной валюты, признанной законным платежным средством регулятором соответствующей страны. В частности, США признают действительными все купюры доллара, выпущенные после 1914 года. Более того, в Нацбанке подчеркнули, что никаких подобных ограничений регулятор не определял.

К теме! Глава Налогового комитета в парламенте Даниил Гетманцев также прокомментировал ситуацию с обменом валют в Украине. В частности, украинский чиновник предупредил банки и небанковские учреждения, что слишком пристальное внимание к "точкам" на банкнотах может им дорого стоить.

Ответственность за нарушение

Если банки и небанковские учреждения, имеющие лицензию на проведение обменно-валютных операций в Украине, и в дальнейшем будут нарушать вышеуказанные требования, то их будут расценивать не только как несоблюдение официальных правил от НБУ, но и как потенциальную мошенническую деятельность.

Далее – больше! НБУ ввел усиленный контроль по вероятным нарушениям при обмене иностранных валют, а также будет привлекать к ответственности в случае обнаружения таковых. Речь идет о штрафах.

Максимально банки будут обязаны оплатить штраф в размере 400 тысяч гривен. К тому же, рассматривают возможность увеличения суммы в случае выявления существенных нарушений. В то время как для небанковских финансовых учреждений штраф будет соответствовать до 5% от размера собственного капитала учреждения.