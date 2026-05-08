Купить за 500, а продать за 6 500 гривен: как можно зарабатывать на винтаже

Винтажные вещи все чаще рассматривают как способ заработать. В некоторых случаях старый предмет, который можно купить за несколько сотен, продают за тысячи гривен. Кроме того, коллекционные вещи со временем могут вырасти в стоимости даже до 8 – 12 тысяч гривен и более.

Могут ли старые вещи дорожать с годами и приносить прибыль?

Исследовательница винтажа Юлия Гербут в разговоре с 24 Каналом объяснила, что в этой сфере есть такое понятие как инвестиционный винтаж, ведь во все времена винтаж – это, в первую очередь, возможность заработать деньги в виде предметов.

Читайте также Что произошло с долларом в конце недели: официальный курс валют на 8 мая

По ее словам, ценность предметам формируют сами ценители, однако для успешных вложений недостаточно просто купить старую вещь.

Юлия Гербут, исследовательница винтажа, коллекционерка Одно дело купить, другое продать. И для того, чтобы собственно инвестировать, стоит погрузиться в изучение глубже, или обращаться за консультацией к экспертам, если речь идет о дорогостоящих предметах.

Как отмечает эксперт, больше всего растут в цене вещи, которые еще в период создания были редкими и дорогими. Речь идет об авторских работах, ручном изготовлении, сложном производстве или лимитированных выпусках.

Но есть случаи, когда даже простая старинная вещь может вырасти в стоимости из-за спроса среди коллекционеров.

Маленький пример: я собираю определенный рисунок будянских тарелок. Первые тарелки я покупала за 50, 100, 150 гривен. Теперь, когда у меня их уже есть определенное количество, а тарелки с этим рисунком находить все сложнее, я знаю что приобрела бы сейчас своего "барашка" и за 500. А из-за количества лет и за 1 000,

– говорит Юлия.

Коллекционерка винтажа Юлия Гербут с подборкой декоративных изделий / Фото Надежды Козбур

Кстати! По словам Екатерины Вейпан, коллекционера и владелицы платформы Kira Vintage, если человек хочет коллекцию украшений, аксессуаров или вещей, или просто желает иметь инвестиционный гардероб, то ему нужно обращать внимание прежде всего на вещи от брендов, которые хорошо держат цену на вторичном рынке. Среди них – Chanel (чем более редкие предметы, тем лучше), Hermes (сумки, платки, аксессуары), Dior (редкие старинные платья и украшения, или вещи периода Джона Гальяно в бренде) Также перспективными для винтажных вложений называют Gucci (канонические сумки 1960 – 1980-х годов, одежда и аксессуары периода Тома Форда, платки).

В какой винтаж стоит вкладывать деньги?

Юлия Гербут говорит, что направлений в сфере винтажа и антиквариата существует множество – от керамики и мебели до украшений, одежды и предметов интерьера.

Кроме того, по мнению исследовательницы, украинский рынок имеет свою специфику из-за исторических событий и потери семейных коллекций. Поэтому даже обычные бытовые предметы могут становиться редкими и дорогими.

Коллекционер объясняет, что для того, чтобы начать зарабатывать на винтаже не нужно обладать заоблачными бюджетами. Первые вложения могут составлять как 100 гривен, так и 1 000 гривен.

Если мы приобрели металлический поднос за 500 гривен, то позже это может быть 1 000 гривен,

– отмечает собеседница.

Коллекционер рассказала об одном из собственных опытов перепродажи вещей. Она еще раньше приобрела "странного зверя" Проторьевых на рынке за 500 гривен. Со временем ей удалось продать его за 6 500 гривен.

Кстати! Если "странный зверь" исследовательница 2 года назад продала за 6 500 гривен, то вполне вероятно, что сегодня его стоимость уже от 8 до 12 тысяч гривен.

В то же время были и менее успешные примеры, ведь Юлия отмечает, что в этой сфере, как и в любой, не имеет легких путей: как-то исследовательница приобрела французские ракушки, купленные за 12 тысяч гривен, но впоследствии их удалось продать только за 4 тысячи.

То есть рынок винтажа, по ее словам, это долгий процесс обучения, который требует времени, контактов, опыта, а также готовности к как удачных, так и неудачных покупок. Впрочем, даже стартовые покупки простых винтажных предметов без раздумий не является потерей: со временем они могут формировать своеобразный капитал, который потенциально растет в стоимости.

Какие еще есть методы инвестирования?

Инвестированием интересуются все, кто хочет не просто хранить деньги, но и приумножать их. Например, в Украине даже на сумму в 50 тысяч гривен можно сформировать сбалансированный портфель государственных облигаций. Кроме того, ОВГЗ остаются до сих пор самым безопасным инструментом для украинцев в 2026 году и подходит для консервативной стратегии.

Дело в том, что часть средств в таком инструменте возвращается инвестору регулярно, а часть работает дольше, в зависимости от сроков.

Кроме облигаций, инвесторам предлагают рассматривать криптовалюты, ведь ожидается рост такого инструмента в 2026 – 2027 годах.

А еще инвестиционный портфель на международных рынках за 50 тысяч гривен с потенциально высокой доходностью на горизонте 3 – 5 лет. Также возможен старт малого бизнеса в сферах локальных сервисов и digital-услуг.