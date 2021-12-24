Южная Корея высвободит миллионы баррелей резервной нефти: когда и почему

Южная Корея готовится высвободить нефть из резервного запаса страны. Почему было принято такое решение и когда оно будет реализовано – читайте дальше.

Согласно данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, на которое ссылается Argus, объем нефти, выпущенный в январе – марте следующего года, составляет 3,3% от государственных запасов страны в размере 97 миллионов баррелей.

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Южная Корея и рынок нефти

Власти Южной Кореи планируют высвободить 3,17 миллиона баррелей нефти из резерва в первом квартале 2022 года. Официальный Сеул сделает этот шаг в рамках глобальных усилий крупных стран-потребителей черного золота по снижению цен под руководством США.

Известно, что чуть более 2 миллионов баррелей сырой нефти будут переданы местным нефтеперерабатывающим предприятиям на условиях кредитных соглашений. Остальные 1,09 миллиона баррелей черного золота – нефтепродукты, которые будут выпущены в рамках процесса торгов с теми, кто предложит наивысшую цену.

Южная Корея высвободит более 3 миллионов баррелей нефти / Фото Getty Images

Почему страны привлекли резервные запасы нефти

Действующий президент США Джозеф Байден в конце ноября 2021 года сообщил о намерении страны раскупорить 50 миллионов баррелей нефти из резервных запасов. Это попытка снизить высокие цены на бензин. Соединенные Штаты Америки скоординировали свой план по нефти с другими странами:

Китай,

Индия,

Япония,

Южная Корея,

Великобританию.

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Главная причина принятия такого решения – отказ Саудовской Аравии, России и других государств-членов ОПЕК+ увеличить объемы добычи нефти, отклонив просьбы США. Напомним, что картель нефтедобывающих государств планирует постепенное увеличение добычи черного золота на 400 баррелей в сутки, начиная с января 2022 года. На момент создания этого материала стоимость нефти, согласно Bloomberg, составляет: