Згідно з даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, на яке посилається Argus, обсяг нафти, який буде випущений у січні – березні наступного року, становить 3,3% від державних запасів країни в розмірі 97 мільйонів барелів.

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Південна Корея та ринок нафти

Влада Південної Кореї планує вивільнити 3,17 мільйона барелів нафти з резерву у першому кварталі 2022 року. Офіційний Сеул зробить цей крок у рамках глобальних зусиль великих країн-споживачів чорного золота щодо зниження цін під керівництвом США.

Відомо, що трохи більше ніж 2 мільйони барелів сирої нафти будуть передані місцевим нафтопереробним підприємствам на умовах кредитних угод. Інші 1,09 мільйона барелів чорного золота – нафтопродукти, які будуть випущені у рамках процесу торгів з тим, хто запропонує найвищу ціну.

Південна Корея вивільнить понад 3 мільйони барелів нафти / Фото Getty Images

Чому країни залучили резервні запаси нафти

Чинний президент США Джозеф Байден наприкінці листопада 2021 року повідомив про намір країни розкоркувати 50 мільйонів барелів нафти з резервних запасів. Це спроба знизити високі ціни на бензин. Сполучені Штати Америки скоординували свій план щодо нафти з іншими країнами. Йдеться про:

Китай,

Індію,

Японію,

Південну Корею,

Велику Британію.

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Головна причина ухвалення такого рішення – відмова Саудівської Аравії, Росії інших держав-членів ОПЕК+ збільшити обсяги видобування нафти, відхиливши прохання США. Нагадаємо, що картель нафтовидобувних держав планує поступове збільшення видобутку чорного золота на 400 барелів на добу, починаючи з січня 2022 року. На момент створення цього матеріалу вартість нафти, згідно з Bloomberg, становить: