Согласно данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, на которое ссылается Argus, объем нефти, выпущенный в январе – марте следующего года, составляет 3,3% от государственных запасов страны в размере 97 миллионов баррелей.
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Южная Корея и рынок нефти
Власти Южной Кореи планируют высвободить 3,17 миллиона баррелей нефти из резерва в первом квартале 2022 года. Официальный Сеул сделает этот шаг в рамках глобальных усилий крупных стран-потребителей черного золота по снижению цен под руководством США.
Известно, что чуть более 2 миллионов баррелей сырой нефти будут переданы местным нефтеперерабатывающим предприятиям на условиях кредитных соглашений. Остальные 1,09 миллиона баррелей черного золота – нефтепродукты, которые будут выпущены в рамках процесса торгов с теми, кто предложит наивысшую цену.
Южная Корея высвободит более 3 миллионов баррелей нефти / Фото Getty Images
Почему страны привлекли резервные запасы нефти
Действующий президент США Джозеф Байден в конце ноября 2021 года сообщил о намерении страны раскупорить 50 миллионов баррелей нефти из резервных запасов. Это попытка снизить высокие цены на бензин. Соединенные Штаты Америки скоординировали свой план по нефти с другими странами:
- Китай,
- Индия,
- Япония,
- Южная Корея,
- Великобританию.
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Главная причина принятия такого решения – отказ Саудовской Аравии, России и других государств-членов ОПЕК+ увеличить объемы добычи нефти, отклонив просьбы США. Напомним, что картель нефтедобывающих государств планирует постепенное увеличение добычи черного золота на 400 баррелей в сутки, начиная с января 2022 года. На момент создания этого материала стоимость нефти, согласно Bloomberg, составляет:
- WTI – 73,79 доллара за баррель;
- Brent – 75,88 доллара за баррель.