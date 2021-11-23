Нинішня ситуація із ростом цін становить загрозу для відновлення світової економіки, вважають у Білому домі.

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Вивільнення з резервів

США готується до продажу 50 мільйонів барелів нафти в найближчі місяці зі стратегічних запасів. Країна робитиме це спільно з Китаєм, Індією, Японією, Південною Кореєю та Великою Британією.

Причини рішення

Рішення прийняли після того, як Саудівська Аравія, Росія та інші члени групи експортерів нафти ОПЕК+ вкотре відхилили прохання США збільшити обсяги видобутку нафти.

Що відомо про ОПЕК+

Це країни-експортери нафти. Коли пандемія коронавірусу у 2020 році поширилася світом, ціни на нафту стрімко впали. Через це члени ОПЕК+ домовилися обмежити видобуток нафти. Але зараз попит на нафту відновився, а ціни сягнули своїх рекордних позначок – вищих, ніж були до пандемії. Проте ОПЕК+ не поспішає повертатися до допандемічних обсягів видобування. Це і підганяє ціни вгору.

Вартість нафти

  • Нафта марки Brent коштує 79,79 долара за барель, за даними Market Watch.
  • Водночас нафта марки WTI коштує 76,64 долара за барель.

Президент Байден переконаний, що вивільнення такого обсягу нафти допоможе боротися з інфляцією, яка рекордно зростає не лише у США, але й у всьому світі. Адже високі ціни на енергоносії призводять до вищих цін на всі товари та послуги.

Інфляція у світі