Нинішня ситуація із ростом цін становить загрозу для відновлення світової економіки, вважають у Білому домі.
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Вивільнення з резервів
США готується до продажу 50 мільйонів барелів нафти в найближчі місяці зі стратегічних запасів. Країна робитиме це спільно з Китаєм, Індією, Японією, Південною Кореєю та Великою Британією.
Причини рішення
Рішення прийняли після того, як Саудівська Аравія, Росія та інші члени групи експортерів нафти ОПЕК+ вкотре відхилили прохання США збільшити обсяги видобутку нафти.
Що відомо про ОПЕК+Це країни-експортери нафти. Коли пандемія коронавірусу у 2020 році поширилася світом, ціни на нафту стрімко впали. Через це члени ОПЕК+ домовилися обмежити видобуток нафти. Але зараз попит на нафту відновився, а ціни сягнули своїх рекордних позначок – вищих, ніж були до пандемії. Проте ОПЕК+ не поспішає повертатися до допандемічних обсягів видобування. Це і підганяє ціни вгору.
Вартість нафти
- Нафта марки Brent коштує 79,79 долара за барель, за даними Market Watch.
- Водночас нафта марки WTI коштує 76,64 долара за барель.
Президент Байден переконаний, що вивільнення такого обсягу нафти допоможе боротися з інфляцією, яка рекордно зростає не лише у США, але й у всьому світі. Адже високі ціни на енергоносії призводять до вищих цін на всі товари та послуги.
Інфляція у світі
- У Великій Британії інфляція сягнула найвищого рівня за 10 років – 4,1%.
- У США ще більші проблеми – 6,2%, що є найбільшим показником за 30 років.
- Натомість в Україні, для якої 5% інфляції є нормою, ріст цін виявився ще стрімкішим – у жовтні зафіксували 10,9% в річному вимірі.