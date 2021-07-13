На чем зарабатывает Баффет

Уоррен Баффет является владельцем компании Berkshire Hathaway, которая в этом году заработала 37,5 миллиарда долларов. В основном благодаря:

гиганту информационных технологий Apple (AAPL) – 29,4% из общего дохода;

финансовом банка Bank of America (BAC) – 25,7%;

финансовый банк American Express (AXP) – 20,6%.

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Мы всегда знали, что бизнес, о котором мечтают, требует очень мало капитала, но очень сильно возрастает. Apple, Google, Microsoft, и Facebook – замечательные примеры. Apple имеет 37 миллиардов долларов капитала. В Berkshire – 170 миллиардов. И Apple зарабатывает гораздо больше денег, чем мы. Они занимаются лучшим бизнесом,

– сказал Баффет на встрече с инвесторами.

Акции Apple и Баффет

Акции Apple наконец оживают, достигнув новых исторических рекордов . Это на руку Баффету, ведь 43% портфеля акций Berkshire Hathaway занимают именно ценные бумаги Apple – 889 миллионов акций.

Berkshire – третий по количеству владелец акций Apple, с примерно 5% акций в обращении. Поэтому тот факт, что почти треть прибыли компания получила благодаря акциям Apple, которые занимают 43% портфеля, – не так впечатляет.

Опять лидер

В этом году акции Apple на самом деле выросли всего на 9,4%, что значительно отстает от роста индекса S&P 500 – 16,3%. Но что интересно, в последнее время Apple снова превращается в лидера рынка. Акции Apple выросли почти на 13% только за последний месяц. S&P 500 в то время подорожал менее чем на 3%.

Поэтому Баффет даже назвал ошибкой свое решение продать часть акций Apple в 2020 году.